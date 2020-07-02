Радио Baltkom 02.07.2020

Добрый день. С нами на прямой связи сегодня публицист, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Ну сегодня, как известно в России финальный день и не только в России, в Латвии тоже есть участок для голосования по поправкам в Конституцию для участия граждан России в Латвии. Сегодня финальный день голосования. Как Вы вообще оцениваете эту историю с Конституцией, проголосовали ли Вы уже и какие у Вас по этому поводу мысли?

Да, я уже проголосовал, вчера, поскольку у нас допустимо досрочное голосование, мне было удобней проголосовать вчера, поскольку сегодня у меня весь день довольно плотная работа, с трудом выкроил время, чтобы поучаствовать в беседе. Ну, в принципе, я к этим поправкам отношусь положительно за исключением одной. Я считаю, что надо вообще отменить ограничение на число сроков пребывания на какой-бы то ни было выбранной должности. Потому что это ограничивает права не избираемых, а избирателей. Введено впервые это ограничение в Соединенных Государствах Америки и после того как Франклин Делано Джеймсович Рузвельт был избран четырежды подряд. При этом он вывел страну из тягчайших экономических и политических потрясений, но сделал это способами изрядно ущемивших интересы тех, кто считал себя хозяевами страны. При его жизни они не рисковали открыто выступить против, народ бы их просто затоптал. Но после его смерти они ввели это ограничение, чтобы больше никто не мог набрать такой вес в народе, какой набрал Рузвельт. И потом они принялись навязывать это ограничение всему остальному миру. Должен заметить, что первоначально это ограничение возникло просто потому, что первый президент Джордж Августинович Вашингтон, к концу второго срока просто тяжело заболел и не стал баллотироваться в третий раз, а поскольку его весьма уважали, то и последующие президенты так себя вели до Рузвельта. Кстати, замечу, что и у нас Леонид Ильич Брежнев после первого инсульта в 1976 году хотел уйти в отставку, но коллеги не смогли договориться о том, кто из них станет его приемником, поэтому упросили его остаться на посту хотя бы формально.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-baltkom-02-07-2020/