Саша Корпанюк: Россия и Украина? Что? Где?

Любой цирк обанкротится, если вздумает конкурировать с национально озабоченными историками.

И отсюда вот вопрос - есть ли, скажем, сейчас человек мыслящий, который бы полнел и жиры нагуливал? Нет такого человека на сегодня!

Все живут как на вулкане, под сквозняками перемен НОВОЙ демократической цивилизации. Думать некогда. И кругом враги этой самой демократической цивилизации!

Весь мир разделился вдребезги-напополам, - на тех, кто демократ и за Украину, и на остальных, плещущих водой на мельницу России-агрессора!

Получилось довольно красиво. Ты за тех или иных! Третьего не дано! Не безобразно, одним словом.

Но!!!

Но надо быть оптимистом и надо в каждом печальном явлении находить хорошие стороны.

Поэтому, спешим обрадовать демократически подкованных украинцев, считающих закон о декоммунизации лучом света в мрачном туннеле тоталитарного прошлого.

Вот. А вы говорите – Европа!

Коммунисты навертели ужас чего. Всю историю переврали. Итак радуем читателя, побывавшего последние тридцать лет на всех партийных платформах, правдой в которой вранья немного меньше.

Радовать будем исключительно документами! Которые, документы, изобретатели демократической истории мира держит, небось, в строжайшей тайне.

Вот и не надо на этот счет расстраиваться и портить свою драгоценную кровь.

Изучайте.

Не было России в Российской империи. А Украина была! Коммунисты скрывали... Знаете коммунистов? Это те, чьи детки, да и они сами сейчас, самые лютые бандеровцы и враги таинственного "Русского мира".

Заглянем же в туманную историю.

Вот Вам, читатели, полный титул ВСЕРОССИЙСКОГО императора, "как обыкновенно от римского сената", с 1721 по 1917 год.

Не российского и не украинского, заметьте себе. Преподнесённый от римского сената.

Полный титул императора в начале XX века - ст. 37 осн. Зак.:

«Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, NN,

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій;

Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій;

Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій, Подольскій и Финляндскій;

Князь Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій, Бѣлостокскій, Корельскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскій и иныхъ;

Государь и Великій Князь Новагорода низовскія земли, Черниговскій, Рязанскій, Полотскій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мстиславскій и всея сѣверныя страны; Повелитель и Государь Иверскія, Карталинскія и Кабардинскія земли и области Арменскія; Черкасскихъ и Горскихъ князей и иныхъ наслѣдный;

Государь и Обладатель; Государь Туркестанскій, Наслѣдникъ Норвежскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскій, Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій, и прочая, и прочая, и прочая».

Ну и где тут написано про Россию? Ах, говорите, и за тоже Украину ничего? Ну ладно, как-то даже неудобно вышло. Шо пардон, то пардон.

А Вы заметили, что Всероссийский и Киевский в одном рядку изображается?

Затем вот это - Государь Подольский, Волынский и Финляндский.

Фины с подолянами и волынянами на одной доске?

Поэтому вспомним битву при Грюнвальде:

"....Но еще большая слава Земле Подольской, которые выставили на битву три хоругви..."

Медицина тут не поможет. Тут мыслить надо.

Всероссийский императорский титул был признан ВСЕМИ государствами мира! И поэтому является стальным аргументом в железном деле доказательств насчёт сами понимаете чего.

А вот ещё загадка загадочная, к тому титулу.

"Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи".

И вот там есть Агржанцы, Айсоры, Байкаты, Бельтиры, Великороссы, БелорУсы, Малороссы, и прочие Голендры, Кази-Кумухи, Уруспиевцы, Убыхи.

Всего СТО СОРОК народов! А русских и украинцев нет.

Вернёмся к титулу. Где нет ни России, ни Украины.

Правда есть князь Болгарский. Вот это загадка.

Для любопытных, с 1396 по 1878 годы, была Османская Болгария, входившая в административный округ Румелия! И при чем здесь император Всероссийский?

О какой Болгарии речь?

Поговорим на официальные темы, и позволим окунутся себе в «Поучения Святослава», произнесенные великим князем Киевским.

"Поучения" сохранились в составе «Бэрсала тарихы» и в «Переяславской летописи» булгарского происхождения, которая, в свою очередь, входила в состав «Нариман тарихы», 14-19 веков.

"...мы урусы от булгар свою славу стали иметь в связи с провозглашением в 852 г. русского бейлика на среднем Днепре со столицей в Киеве."

Это когда Русским князем стал Дир или Ас – Джир, сын Мезимира (830-872 гг.).

То же самое есть в «Повести временных лет» под 852 г.:

-…" когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля а булгары называли ее Урускалой и считали своей."

-"русы вместе с булгарскими племенами обороняли свою землю Аскып-Скифию что пораскинулась на огромных пространствах от Алтая до Дуная."

Аскып-Скифия это и есть современная Украина. Кто не в курсе.

Самоназвание "булгар" - арийское, означающее "черная голова". Тотем булгар ВОЛК. Волка нельзя было называть его именем, поэтому булгары именовали его -"черный", волк являлся хозяином ночи.

И тут возникает вопрос насчёт черного. Коротко, но интересно.

Хазары - кочевой народ, имя хазары является самоназванием, происходит от тюркской основы kaz, объединяя два главных племени — белых и чёрных хазар (калис-хазары и кара-хазары). ЧЕРНЫЕ ХАЗАРЫ!

Имеем ещё.

Шумеры (шум. sag-gig-ga «черноголовые») - неизвестный народ, неизвестно откуда, язык неизвестен.

Всё что в мире знают про ЧЕРНОГОЛОВЫХ шумеров изобрел украинец, родом из Жашкова, Черкасской области, Украина - Симха Ной Крамер.

Про татар средневековые историки:

-Белые татары — кочевники,

-Чёрные татары жили в степи и занимались скотоводством.

Рашид-ад-дин в «Истории царевичей Дешт-и-Кипчака»:

...."Царевичи Бату с братьями, Кадан, Бури и Бучек направились походом в страну русских и НАРОДА ЧЁРНЫХ ШАПОК и в 9 дней взяли большой город русских, которому имя Манкеркан-Киев".

Вот и добрались...

Чёрные клобуки (укр. Чорні Клобуки «чёрные шапки», тюрк. каракалпак — чёрный колпак или черные болгары ) — общее название тюркских вассалов киевских князей, расселённых в Поросье, начиная с конца XI века.

Впервые название «чёрные клобуки» было упомянуто в Ипатьевской летописи в 1146 г., в последний раз — в 1193 г.

Военные силы киевских князей, согласно Ипатьевской летописи, состояли из 3 частей: киевлян, чёрных клобуков и княжеской дружины.

В политическом плане в Киевском княжестве в то время существовало 2 главных фактора: киевское боярство и чёрные клобуки.

То есть украинцы и русские, населявшие Скифию, или Киммерию, или Болгарию, это потомки древних булгар?

Кстати, ВО ВСЕХ ЛЕТОПИСЯХ, к 13-му веку, черные клобуки, черные хазары, черные татары, черные булгары пропадают и появляются КАЗАКИ!!!!

Так что, последние строки этого опуса имеют полное веселье и сердечную радость.

Это просто вкратце пересказ "Поучений Святослава Киевского", а также булгарских и древнерусских летописей, они же древнеукраинские. Написанные на ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ, он же старобелорусский, церковно-славянский, древнерусский, и украинский.

Итак, с необыкновенным прискорбием и даже с болезненным напряжением ради истины излагаем по мотивам произведений летописцев следующее.

После библейского "Всемирного Потопа" часть булгар-бильсага поселилась на Украине, и здесь их называли "древлянами" и "киммерийцами".

Теперь за главное.

Согласно данным булгарского поэта и историка Кул Гали, трезубец был любимым символом булгар-бильсага.

Выходит, уже в 3-м тыс. до н.э., когда бильсага пришли в Кара-Саклан, этот символ появился на Украине.

Что значит трезубец для булгар?

Вначале он был символом самого Тангры или Тенгри, Бога, который часто принимал вид Солнца, и булгары говорили: "Солнце - это око Тангры". Так что трезубец первоначально символизировал не что иное, как лучи восходящего Солнца.

Согласно тенгрианским, доисламским, мифам булгар трезубец был самым страшным молниеударным оружием.

Трезубец, как символ Тангры изображался также на бубнах булгарских шаманов.

Простые булгары называли трезубец ""эщтэк", "иштяк" или "байсанак","большое копье", "хазар", "вожак стада".

В трезубце видели изображение лука и стрелы, рогов хазара, полумесяца, бунчука.

В конце 7-го века Великая Булгария разделяется на Черную Булгарию с центром в Башту-Киеве, на Хазарию, и Булгарию Дунайскую или Балканскую Булгарию.

В 9-м веке Черная Булгария разделяется на два булгарских государства Булгарию с центром в Киеве, которая получает название Урус - Русь, Киевская Русь, и Волжскую Булгарию, которую называют Ак Булгар с центрами в городах Болгар, Буляр и Казань.

Украина, тогда Кара-Саклан, являлась центром булгарской державы со столицей в Башту-Киеве.

Поэтому с 7-го века в сознании булгарского населения Украины трезубец стал символом именно этой части Великой Булгарии.

Дошли до теперь и другие источники того времени, в которых киевских правителей 9-10 веков прямо называли булгарским титулом"каган" "царь", "император" - каган Владимир, каган Ярослав Мудрый.

Степная южная Украина, сплошь заселенная булгарскими племенами бэрэнджаров-берендеев, баджанаков-печенегов каракалпаков - черных клобуков, хазар, харька ( по легенде от их имени происходит название Харькова), сэбэров-северов-севрюков, узов-торков - сохранила трезубец в качестве своего символа.

В начале 13-го века булгарские кочевники Украины в массе своей принимают христианство, за это Киев и Чернигов давали большие привилегии.

В 1242 г. булгарский царь Гази-Барадж предложил своему союзнику - хану Батыю - сформировать особый корпус из булгарских кочевников Украины - для охраны торгового пути из Киева в Болгар - и дать этому корпусу тамгу "казак" (трезубец) и имя"казаки".

И пропали в летописях черные клобуки, черные татары, черные хазары, черные булгары. Зато появились в 20-м веке шумеры.

Весь этот краткий пересказ летописей написан в мажорных тонах, что не исключает в нём чуть-чуть очаровательной лирики. Но насколько помнится вся человеческая история написана лириками и фантастами.

Ну и кто русский кто украинец? Среди всех этих крупных мировых событий, современных идей и значительных героев? И кто Россия, а кто Украина?