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С 1 июля в России повышены коммунальные платежи

10:30. 1 июля 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
С 1 июля в России повышены коммунальные платежи | Русская весна

Тарифы на услуги ЖКХ в России повышаются с сегодняшнего дня. Как и при прошлых повышениях, рост стоимости коммунальных услуг составит в среднем 4% по стране. 

Но конкретные цифры зависят, конечно, от региона проживания. Так, наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), Республике Дагестан (5,2%), Ингушетии (5,1%), Москве (5%). 

В прошлом году «лидером» в этом вопросе была северная столица. Сейчас в городе на Неве тарифы вырастут на 3,8%. 

Ну а меньше всего ощутят изменения жители Ненецкого автономного округа — там рост составит 2,4%.

Что подорожает?

Ожидается повышение тарифов на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение (стоки и канализация) и теплоснабжение (центральное отопление). Впрочем, в ряде регионов подорожают не все услуги. 

К примеру, в Москве вырастет плата за электричество, газ, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

Больше всего — почти на 5% — дорожает электроэнергия. Прежними для москвичей останутся тарифы на содержание жилья (так называемая квартплата), домофон, телеантенну и радиоточку.

Напомним, правительство РФ ежегодно выпускает распоряжение, которым устанавливает верхнюю границу роста платежа по каждому региону.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1593588630

Метки: Новости

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