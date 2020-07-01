С 1 июля в России повышены коммунальные платежи
Тарифы на услуги ЖКХ в России повышаются с сегодняшнего дня. Как и при прошлых повышениях, рост стоимости коммунальных услуг составит в среднем 4% по стране.
Но конкретные цифры зависят, конечно, от региона проживания. Так, наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), Республике Дагестан (5,2%), Ингушетии (5,1%), Москве (5%).
В прошлом году «лидером» в этом вопросе была северная столица. Сейчас в городе на Неве тарифы вырастут на 3,8%.
Ну а меньше всего ощутят изменения жители Ненецкого автономного округа — там рост составит 2,4%.
Что подорожает?
Ожидается повышение тарифов на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение (стоки и канализация) и теплоснабжение (центральное отопление). Впрочем, в ряде регионов подорожают не все услуги.
К примеру, в Москве вырастет плата за электричество, газ, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Больше всего — почти на 5% — дорожает электроэнергия. Прежними для москвичей останутся тарифы на содержание жилья (так называемая квартплата), домофон, телеантенну и радиоточку.
Напомним, правительство РФ ежегодно выпускает распоряжение, которым устанавливает верхнюю границу роста платежа по каждому региону.
С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1593588630