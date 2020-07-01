О Конституции и русском языке, англосаксах и Сталине, петушке и Навальном

На днях получил приглашение дать интервью проекту МЕТАМЕТРИКА.

Это новый подход к интервью, необычная и красивая картинка при сохранении смысла.

На проекте Metametrica (который достоин постоянного просмотра!) харизматичные и креативные бойцы острого слова, философских аналогий и эмоционального драйва Дмитрий Егорченков и Никита Данюк устраивают «смысловую бомбежку» тем, кто попадает в их руки.

А ещё там есть Виктория Федосова – очаровательно улыбаясь, она бьет гостя вопросами и сетевыми мемами…

Было очень интересно, получил огромное удовольствие.

Вот – это видео.

Уверен, что и вы получите удовольствие от его просмотра.

Таймкоды:

0:01 – Острые моменты от Николая Старикова: Навальный, ФСБ, «Оксюморон» и передача Дальнего Востока.

0:48 – Представление Старикова. Историк, политический деятель или блогер?

1:40 – «Раздеваем» Николая Старикова. За кого болеет Николай? Спартак vs СКА.

1:55 – Коронавирус: что это было? Кто стоит за «опусканием» мировой экономики?

3:00 – Книга Николая Старикова на столе у Владимира Путина. Чувства от «прихода к успеху».

3:55 – Премия за лженауку. Книги Старикова — это мракобесие и манипуляция?

6:10 – Подарки Николаю Старикову: торжественное вручение Конституции (с новыми поправками).

7:15 – Путин должен уйти? Николай Стариков против.

8:10 – «Я иду голосовать» — ответ Николая Старикова хейтерам.

8:30 – Какая поправка любимая? Начнем с русского…

9:30 – Пропаганда ЛГБТ внукам Николая Старикова. 10:25 – О наиболее важных поправках в Конституции. От неотчуждаемости территорий до запрета иметь двойное гражданство чиновникам.

11:10 – Хорошо, но мало… Вот такая «Конституционная реформа».

11:40 – Владимир Путин – галактический император до 2036 года? Отвечает Николай Стариков.

13:15 – «Коронавирусные выплаты» врачам: саботаж «бояр» и отсутствие страха перед Президентом?

14:30 – Сталин после войны как Путин после коронавируса. Ищем что-то общее.

15:15 – В поисках двухпартийной системы: нужна более устойчивая конструкция.

15:50 – Николай Стариков против… кого? Начнем с Грефа.

17:30 – Алексей Навальный – величайший мыслитель современности? Так говорят американцы, а наши?

19:00 – Навальный выгоден Кремлю?

19:45 – Дочки Николая Старикова. Поговорим о культуре. Оксюморон (Oxxxymiron) в теме.

20:30 – Почему Навальный смог покорить сердца российской молодежи? В чем секрет его успеха?

21:50 –«Патриоты Великого Отечества»: от партии к движению. История трансформации. 23:20 – Николай Стариков и договоренности с АП: почему не получилось?

25:00 – Время движений и фронтов. Николай Стариков смотрит в политическое будущее. 26:05 – Стариков = Муссолини? Ищем общие черты…

27:00 – Памятник Юрию Долгорукому на Тверской. Подарок от отца народов. Казалось бы, причем здесь петушок?

29:40 – Русский или советский?

30:20 – Николай Стариков – ультралиберал, радующийся развалу СССР.

32:00 – Николай Стариков об историческом реванше России: как вернуть русские земли обратно?

33:20 – Статья Владимира Путина о второй мировой войне и победе в Великой Отечественной: оправдание геополитических интересов или историческое исследование? 36:00 – Пара слов о памятниках. Феликс Дзержинский и жертвы репрессий.

36:50 – Железный Феликс – символ советских и российских спецслужб.

37:50 – Протесты в США. Кто за этим стоит? Мнение основателя «Антимайдана».

38:50 – Николай Стариков о Николае Платошкине. Власть начинает охотиться за оппозицией?

40:20 – Удар по США. Вместо государства будут корпорации.

41:10 – Трамп или Байден: мнение Николая Старикова. А разница есть?

41:50 – Блиц с Николаем Стариковым: кто современен, а кто нет?

42:30 – Завершающий блок. Письмо Сталину от Старикова…

43:30 – Имя России в 2020 году.

44:40 – Завершающее слово. Лайки. Подписка. Колокольчик.

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Источник: https://nstarikov.ru/o-konstitucii-i-russkom-jazyke-anglosaksah-i-staline-petushke-i-navalnom-116550