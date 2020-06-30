По Крымскому мосту пошли грузовые поезда
11:46. 30 июня 2020 208 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сегодня официально запустили грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5987413.html
Роттенбергу,слава!
Интересно а че такое важное эти поезда возить будут,ну кроме разве жратвы и воды с этим в Крыму напряженка это точно.
Пресную воду ученые нашли на большой глубине в горах Крыма,
которой хватит там всем.
И че, это уже 20 лет как известно,даже скважины пробурены и 20 лет фонтанируют, толку то.Бабки тут на чем поиметь?Пробурить скважины можно, сначала надо придумать как с этого бабла поиметь,вот как приватизируют, так и пробурят,а пока из цистерн продавать будут.