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По Крымскому мосту пошли грузовые поезда

11:46. 30 июня 2020 208 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Сегодня официально запустили грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.









Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5987413.html

Метки: Видео, железные дороги, инфраструктура, крым, Крымский мост, транспорт

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