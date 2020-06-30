Обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
Владимир Путин начал своё обращение к гражданам страны.
В видеовключении из-подо Ржева, где сегодня состоится торжественное открытие мемориала Советскому солдату, президент страны призвал россиян высказать своё мнение о предлагаемых поправках в Конституцию РФ.
Он снова подчеркнул, что изменения в Основной закон не будут приняты без одобрения гражданами РФ.
Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
Читайте также: «Абсолютный кошмар для страны», — премьер Британии заявил о катастрофе
Источник: https://rusvesna.su/news/1593512046
Волнуется ,но кратко и четко ,без воды и нарочитого пафоса.Действительно повезло России.Даст Бог ,что народ придет и поддержит его.А там посмотрим.Надо эту таблицу,что накануне здесь печатали ,где у президента в правах только -нет,нет ,не имеет ,а спрос только с него,перечеркнуть наконец-то ,то-то иезуиты и плюются.