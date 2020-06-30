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Обращение Владимира Путина (ВИДЕО)

13:31. 30 июня 2020 107 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Обращение Владимира Путина (ВИДЕО) | Русская весна

Владимир Путин начал своё обращение к гражданам страны.

В видеовключении из-подо Ржева, где сегодня состоится торжественное открытие мемориала Советскому солдату, президент страны призвал россиян высказать своё мнение о предлагаемых поправках в Конституцию РФ.

Он снова подчеркнул, что изменения в Основной закон не будут приняты без одобрения гражданами РФ.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1593512046

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10019 8249
    марина 30 июня 2020 в 21:04

    Волнуется ,но кратко и четко ,без воды и нарочитого пафоса.Действительно повезло России.Даст Бог ,что народ придет и поддержит его.А там посмотрим.Надо эту таблицу,что накануне здесь печатали ,где у президента в правах только -нет,нет ,не имеет ,а спрос только с него,перечеркнуть наконец-то ,то-то иезуиты и плюются.

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