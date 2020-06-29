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Протестное прослушивание гимна США

10:55. 29 июня 2020 1 просмотр Один комментарий Опубликовал:


Протест во время исполнения национального гимна США. Вся футбольная команда встала на одно колено как положено у поклонников Black Lives Matter.
И только одна футболистка слушала гимн по старинке в знак протеста.



Но был один, кто не встал на одно колено…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5984772.html

Метки: расизм, спорт, США, юмор

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