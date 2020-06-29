Протестное прослушивание гимна США

Протест во время исполнения национального гимна США. Вся футбольная команда встала на одно колено как положено у поклонников Black Lives Matter.И только одна футболистка слушала гимн по старинке в знак протеста.Но был один, кто не встал на одно колено…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5984772.html