Протестное прослушивание гимна США
10:55. 29 июня 2020 1 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Протест во время исполнения национального гимна США. Вся футбольная команда встала на одно колено как положено у поклонников Black Lives Matter.
И только одна футболистка слушала гимн по старинке в знак протеста.
Но был один, кто не встал на одно колено…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5984772.html
Сенат штата Миссисипи проголосовал за смену Флага, фенит аля комедия ,сказали США распадаться ,исполняется?
https://cont.ws/@Colonel-Cassad/1714842