Изучая польскую версию Второй мировой

Хорошие и теплые взаимоотношения с Польшей – это один из немногих сталинских заветов во внешней политике, что благополучно дожил до самых последних дней СССР. В Советском Союзе действительно ценили поляков, старались, где это возможно, даже слегка потакать известной «шляхетской гордости» соседей. Именно поэтому военный блок, появившийся ПОСЛЕ НАТО и как ответ на НАТО, получил «прописку» не в СССР или Румынии, а именно в Польше, и стал называться Варшавским договором.

Но была у этого процесса и изнанка – замалчивание роли Польши в подготовке Второй мировой войны, молчание о сотрудничестве Варшавы и Берлина в деле раздела Чехословакии и подготовке совместного удара по СССР.

Сегодня подобных опасений не существует. После периода иллюзий о том, что Польша в случае признания Москвой всех возможных существующих (раздел территории польского государства) и несуществующих обид (Катынь и Медное) сразу станет дружественным соседом, наступает время реального отношения к истории. Поляки – соседи русского народа, и так будет всегда. Но говорить историческую правду необходимо в любом случае!

Показательно, что в статье Президента «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», которую мы уже разбирали в одном из материалов, Польше уделено большое внимание.

Вот несколько цитат из указанной статьи, с которыми любой, знающий историю Второй мировой войны, не сможет не согласиться.

Польское государство появилось на карте Европы в 1918 году как раз по итогам Первой мировой. Более того, дата его появления буквально совпадает с датой разрушения Германской империи. Воскресшая Польша вобрала в себя не только земли населенные этническими поляками, но и немцами, малороссами и белорусами.

И Путин прямо об этом говорит:

– «Версальское «мироустройство» породило многочисленные скрытые противоречия и явные конфликты. В их основе – произвольно оформленные победителями в Первой мировой войне границы новых европейских государств. Практически сразу после их появления на карте начались территориальные споры и взаимные претензии, которые превратились в мины замедленного действия».

Остальные цитаты президентской статьи, касающиеся Польши, даже не нужно комментировать – они понятны и так:

Почему мы сегодня вновь вернулись к этому вопросу? Потому, что у нас известны практически только ОФИЦИАЛЬНЫЕ заявления польских властей. В них нет фактов, в них, по новой западной традиции, вместо изложения аргументов – лишь эмоции.

Поэтому и важно, и интересно прочитать материал польского историка Павла Вечорковича.

Прежде чем начнем читать, надо дать несколько пояснений.

Рассказывая о судьбе польских военных летчиков, автор пишет:

«Самолет полетел на восток, и совершил посадку на территории СССР. Его экипаж был интернирован… Июнь 1941 года. Лагерь ОП-2 в окрестностях Смоленска. Экипаж интернированного большевиками «Ольгкастера» «Генерал Довбор» (бортовой номер «ВН-13», зав.N 00024). На лицах летчиков счастливые улыбки людей, считающих, что война для них закончилась. Они и не подозревают, что через три месяца Русские не успеют их эвакуировать в Сибирь, и всех, кто находился в лагере, расстреляют немцы».

И последнее, что хочется сказать, перед тем, как вы прочтете статью Вечорковича. Перед вами альтернативная версия истории Второй мировой. Причем – дважды альтернативная. В ней изложен взгляд на события тех лет и дана трактовка с точки зрения интересов сегодняшних геополитических противников России. Одновременно с этим польский автор рассказывает то, что так и не стало реальностью, благодаря тому, что Сталин поляков переиграл, а Запад поляков предал. Этого так и не случилось: польские бомбардировщики, атакующие наши уральские заводы, польская армия, атакующая Советский Союз. Польша «от можа до можа», то есть – от Балтийского до Черного моря.

Сегодняшнюю Польшу создал Сталин – и он хотел видеть её дружественным соседом.

Что же касается точки отчета статьи П. Вечорковича – атаки польскими бомбардировщиками германской столицы 6 сентября 1939 года – то это правда. Вот насколько она была успешной – вопрос совершенно иной. Но сам факт этой атаки в СССР и не отрицался. Газета «Правда» писала об этом по горячим следам:

А теперь – читаем польскую версию Второй мировой.

Источник: журнал «Самиздат»

Павел Вечоркович

Первый авианалет на Берлин 6 сентября 1939 года

Статья известного польского профессора истории Павла Вечорковича. Перевод с английского. Советские войска 2 мая 1945 года, взявшие штурмом рейхстаг, были крайне удивлены тем, что не обнаружили в нем Гитлера. Как выяснилось чуть позже, Гитлер с самого начала в 1939 году Второй мировой войны, переехал в рейхсканцелярию, местоположение которой было неизвестно ни советским войскам, ни союзникам. И причина переезда была проста — его подземная резиденция в рейхстаге была разрушена в результате авианалета 6 сентября 1939 года. Это был не только первый во Второй Мировой войне авианалет на Берлин, но и первый во Второй Мировой войне авианалет на территорию Германии. Большинство современных историков стремятся обойти этот авианалет своим вниманием и «забывают» о нем. Из-за этого родился миф о том, что честь первого авиаудара по Берлину принадлежит англичанам, и нанесли они этот удар в 1940 году. Но это не так. Первый авианалет на Берлин совершен 6 сентября 1939 года, и удар по Берлину наносила польская авиация.

Львовская газета «Chwila» от 6 сентября 1939 года, сообщает читателям об успехе польской авиации, совершившей налет на Берлин.

На вопрос «Почему историки утаивают факт польского авиаудара по Берлину 6 сентября 1939 года?», есть очень простое объяснение:

1. Англичанам стыдно, за то, что они не смотря на обещания не оказали поддержки Польши, которая героически в течении полутора месяцев сражалась в одиночку вначале против Германии, а затем ещё и против СССР.

2. Французам стыдно, за то, что они, начав активно помогать Польше, внезапно пошли на поводу у англичан, и отвели свои войска с территории Германии.

3. Русским стыдно, за то, что они ударили Польше в спину, когда поляки начали одерживать верх над Германией, и сосредоточили резервы для окружения немецких танковых клиньев.

4. Немцам стыдно, за то, что они этот удар не смогли предотвратить, не смотря на все свое хваленное люфтваффе, превосходившее польскую авиацию по численности самолетов почти в 4 раза.

В этом вопросе, не смотря на свою негативное отношение к России, полностью солидарен с теми российскими историками, которые считают враньем трехзначные счета побед асов люфтваффе. Германия проиграла войну, и ей попросту требовались какие-то красивые утешительные сказки, чтобы утешить свое самолюбие. Отсюда и все их чудо-Хартманны и чудо-Витманны. Если бы не Гитлер… Ах, если бы не Гитлер, то все их супер-герои конечно же выиграли войну! Не тешьте себя иллюзиями господа! Всему миру прекрасно известно, как немецкие чудо-асы в Африке, улетали в пустыню подальше от линии фронта и расстреливали боезапас в песчаные барханы, а вернувшись, заявляли о десятках сбитых английских самолетах! Всему миру прекрасно известно, за целый авиаполк чудо-асов на Севере (больше 30 самолетов!) струсил и отказался атаковать безоружные английские бомбардировщики, прилетевшие топить линкор «Тирпиц». Немцы слишком практичный по своей сути народ. Нет у них ни польской отваги и безрассудства, ни польского гонора. А именно эти качества требуются настоящему-летчику истребителю. И поэтому счета немецких асов не могут превышать счетов польских асов! Но вернемся к теме нашего повествования. Для того, чтобы понять, каким образом стало возможным 6 сентября 1939 года, обратимся к более ранним событиям. 26 января 1934 года между Польшей и Германией был заключен мирный договор сроком на 10 лет. Данный договор позволил правительству демократической Польши, обратить свои взоры на восток и начать планомерную подготовку к завоеванию Советского Союза для включения его земель в состав Польши. Планк оккупации Советского Союза был назван «Всхуд» — «Восток». Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики плана, была так называемая «Уральская проблема» — очень много большевистских оборонных предприятий находилось за Уралом (от 50 до 60), и для их уничтожения требовался дальний бомбардировщик, так называемый «Уралбомбовец» («Uralbombowec»). Проведенные в 1934 году испытания, показали, что для гарантированного уничтожения одного гектара строений требуется одна тонна бомб. Средняя площадь большевистских предприятий была около 1000 гектаров. Обычные бомбардировщики, стоящие на вооружении стран Европы, взлетев с территории Польши, могли долететь до Урала не более чем с 200 килограммами бомбовой нагрузки. То есть для уничтожения одного предприятия за один вылет требовалось 5000 бомбардировщиков! А их, как я уже упомянул выше, у большевиков было более 50! Предприятия требовалось уничтожить менее чем за месяц, то есть примерно по 2 предприятия в сутки. Для этого требуется сразу 10 000 бомбардировщиков. С учетом потерь и повреждений, их минимальное количество возрастает ещё на 30% — 13 000 самолетов. Каждый из них за вылет потребляет 3 тонны топлива. 39 000 тонн за вылет и 927 000 тонн за месяц! На 100 самолетов нужен один аэродром — на 13 000 самолетов — 130 аэродромов. На один самолет нужно от 10 до 20 человек наземного персонала — от 130 до 260 тысяч человек. Тупик? Задача не имеющая решения? Нет!

Инженер-профессор Варшавского Технологического Университета баронесса Ольга Владислава Вервольфмарине-Понятовская

Уже в 1935 году, инженер-профессор Варшавского Технологического Университета баронесса Ольга Владислава Вервольфмарине-Понятовская (праправнучка последнего польского короля и племянница знаменитого фельдмаршала Маннергейма) предложила оригинальный и экономичный способ решения «Уральской проблемы». Суть этого способа заключалась в том, что нужно разрушить не большевистские заводы за Уралом, а железнодорожные мосты и туннели в Сибири. Это парализует все перевозки большевиков, в том числе и перевозки продовольствия. Лишенные хлеба сибирские рабочие восстанут против тирании Сталина, и перейдут на сторону польской демократии. А сами уральские заводы останутся в целости и сохранности и укрепят оборонный потенциал Польши, позволив ей в сжатые сроки создать могучий флот на Тихом океане и оккупировать Японию. Но как уничтожить такие малоразмерные цели как мосты под ураганным и смертоносным огнем большевиков? Как разрушить железнодорожные туннели, защищенные многометровым слоем горных пород? Талантливая женщина-инженер-ученый нашла ответы и на эти вопросы — необходимо создать тяжелые многомоторные дальние пикирующие бомбардировщики с бомбовой нагрузкой в пять тонн! Бомбометание с пикирования повышает точность нанесения удара в 10-14 раз, а тяжелые пятитонные бомбы способны разрушить мосты даже без прямого попадания, и позволяют завалить входы-выходы в железнодорожные туннели. Для создания таких самолетов было необходимо решить три задачи: создать пятитонные бомбы, создать мощный компактный и надежный авиационный двигатель, создать самолет. Первая задача была решена баронессой Ольгой Владиславой Вервольфмарине-Понятовской уже в 1936 году. Проблема состояла в том, что требовалось создать два вида бомб — фугасные тонкостенные и бетонобойные толстостенные, способные пробивать скальные породы или многометровый слой железобетона. Для этого требовался сплошной наконечник из прочной кованной стали с толстыми прочными стенками. Изготовление сплошных поковок такого размера требовало очень сложного дорогостоящего оборудования, поэтому баронесса Ольга Владислава Вервольфмарине-Понятовская предложила делать наконечник бомбы наборным из поковок меньшего размера. Сравнительные испытания сплошного наконечника и наборного показали, что их пробивная способность отличается незначительно. Однако баронесса Ольга Владислава Вервольфмарине-Понятовская была гениальнейшим человеком, и наряду с решением этой задачи, нашла решение задачи повышения точности бомбометания и проникающей способности бетонобойной бомбы. В хвостовой части авиабомбы устанавливались наклонные стабилизаторы, которые придавали бомбе вращение, что повышало её точность. В этих же стабилизаторах, устанавливались ракетные ускорители, которые увеличивали скорость бомбы на 300-370 м/с и одновременно увеличивали скорость вращения бомбы вокруг своей оси. Таким образом, бомба превращалась в аналог артиллерийского снаряда, и траектория её полета на протяжении первых 5000 метров после сброса представляла не параболу, а практически идеальную прямую. Это сводило задачу прицеливания к простому наведению визира на цель. Никаких поправок вводить не требовалось. Бомба была принята на вооружение под обозначением wz.36 «Lwowskaya dziecka«-5000.

5-тонная бомба wz.36 «Lwowskaya dziecka»-5000.Обратите внимание на то, что фотограф исключил из кадра конструкцию хвостовой части авиабомбы, являвшуюся на тот момент секретной разработкой.

6 сентября 1939 года. 5-тонная бомба wz.36 «Lwowskaya dziecka»-5000 готовится к погрузке на бомбардировщик «Ольгкастер».

Итак, бомба создана. Требуется создать решить вторую задачу создать авиадвигатель. Вторая задача была решена талантливой баронессой Ольгой Владиславой Вервольфмарине-Понятовской уже в 1937 году. Как повысить мощность двигателя? Решение, казалось бы находится на поверхности — нужно увеличить число цилиндров двигателя. Самый простой вариант — соединить два серийных двигателя в один. Но это значительно увеличивает габариты двигателя. А длинный коленчатый вал слишком сложен в изготовлении и очень чувствителен к поперечным деформациям. Двигатель, нормально работающий на земле, в воздухе начинает заклинивать — слишком длинный коленчатый вал попросту провисает в середине! Как уменьшить его длину? Талантливая баронесса Ольга Владислава Вервольфмарине-Понятовская, нашла ответ на этот сложный вопрос в своей фамилии! Нужно делать не V-образный, а W-образный двигатель! Не два ряда цилиндров, а сразу четыре! Это уменьшает длину двигателя в два раза и исключает прогиб коленвала. За основу был взят созданный ею же, для танка 45ТР «Emilia Plater», 12-ти цилиндровый дизель PZ650TL, оснащаемый компактным турбокомпрессором и развивающий мощность в 650 лошадиных сил. Дизель выпускался на польском заводе «Урсус» в Варшаве. Вначале два таких дизеля спарили вместе, и получили классический 24-х цилиндровый V-образный двигатель. Затем, 2 таких двигателя соединили вместе и получили 48-ми цилиндровый W-образный дизель мощностью 2600 лошадиных сил. Дизель получил обозначение PZ2600АTL. В нем была применена ещё одна революционная новинка. Аналитические расчеты показали, что площадь радиаторов водяного охлаждения значительно меньше площади топливных баков, и радиаторы охлаждения двигателя являются менее уязвимыми целями, в сравнении с топливными баками. Поэтому вместо водяной системы охлаждения, была применена система охлаждения дизельным топливом, которое поступало в систему охлаждения из топливных баков. Конечно же, существовал риск того, что вражеские снаряды или пули попадут в радиатор охлаждения, но теория вероятности убедительно доказывала, что такое повреждение возможно при одновременном попадании пяти-шести пуль или снарядов в топливный бак самолета, расположенный в крыле. Такое конструктивное решение позволило сэкономить несколько тонн полезной нагрузки.

12-ти цилиндровый польский дизель PZ650TL, послуживший основой для создания 48-ми цилиндрового авиационного дизеля PZ2600АTL.

Это был технологический прорыв Польши! Компактный и надежный дизель можно было устанавливать не только на самолеты, но и на надводные корабли, подводные лодки, бронепоезда. Но это отдельные темы, а мы вернемся к истории создания бомбардировщика. Созданный дизель, можно было использовать для создания тяжелого многомоторного бомбардировщика. Но как решить проблему возможности пикирования столь тяжелого самолета? Эта, третья, самая трудная задача была решена гениальной баронессой Ольгой Владиславой Вервольфмарине-Понятовской уже в 1938году. Сложность вопроса состояла в том, что для вывода самолета из пикирования требовалось увеличить на небольшой промежуток времени его лобовое сопротивление. Для этой цели все пикирующие бомбардировщики оснащались специальными тормозными решетками, которые выдвигались в нужный момент и увеличивали лобовое сопротивление самолета, а после выхода из пикирования убирались обратно. Однако данный «классический» способ имеет один существенный недостаток — сами решетки и механизм их раскрытия-закрытия съедали полезный вес самолета и значительно уменьшали его бомбовую нагрузку. Причем не только напрямую, но и косвенно — для их крепления требовалось усиливать конструктивные элементы самолета. Гениальнейшая баронесса Ольга Владислава Вервольфмарине-Понятовская, нашла ответ на этот сложный вопрос в своей фамилии! Нужно делать не решетки, а W-образное хвостовое оперение! Не один киль, и не два, а три! Это значительно повысит маневренность самолета в горизонтальной плоскости, а главное — в момент пикирования два киля можно использовать в качестве тормозных решеток, переложив один «лево на борт», а другой «право на борт». Первые же испытания опытного образца самолета подтвердили правильность и гениальность найденного решения. Самолет получил обозначение Panstwowe Zaklady Lotnicze PZL P-438 «Olgcaster».

Четырехмоторный бомбардировщик Panstwowe Zaklady Lotnicze PZL P-438 «Olgcaster» и его испытатели.

Производство бомбардировщиков было организовано на заводе «Урсус» в Варшаве. Одновременно с началом производства была сформирован 300-й авиаэскадрон тяжелых пикирующих бомбардировщиков «Всхуд» (Восток). В ходе испытаний первого опытного образца «Ольгкастера» было выявлено, что женский организм гораздо легче переносит нагрузки во время процесса пикирования самолета в сравнении с мужским, поэтому авиаэскадрон комплектовался смешанным женско-мужским составом. Женщины были пилотами штурманами и радистами, а мужчины стрелками и механиками. Подготовка летного состава в специально созданном под Варшавой учебном центре осуществлялась параллельно с выпуском бомбардировщиков.

Октябрь 1938 года. За спиной стоящих центр учебной подготовки личного состава 300-го авиаэскадрона «Всхуд».

Декабрь 1938 года. Строевой смотр курсанток летного учебного центра

Декабрь 1938 года. Польским летчицам был не чужд великосветский стиль. На Рождественском балу в доме Польского Правительства.

Май 1939 года. Польские девушки-пилоты из 300-го авиаэскадрона в центре летной подготовки.

В 300-м авиаэскадроне не забывали и о религиозных вопросах.

Экипажи «Ольгкастеров» в редкие минуты отдыха.

Строевой смотр летчиц 300-го авиаэскадрона «Всхуд».

Строевая подготовка в учебном центре.

К 31-му августа 1939 года было выпущено 30 бомбардировщиков типа PZL P-438 «Olgcaster».

31 августа 1939 года. Завтра была война…

Утро 6 сентября 1939 года. Инструктаж перед вылетом на Берлин.

Увы, но планы завоевания Советского Союза были нарушены вероломным нападением Гитлера на Польшу 1 сентября 1939 года. Из-за предательских действий союзников Польши — Англии и Франции, правительство Польши не могло выработать четкую стратегию использования Войска Польского. И самолеты 300-го авиаэскадрона в ожидании приказа простояли на земле первых пять дней войны. Вечером 5 сентября 1939 года стало ясно, что немецкие войска могут появиться в окрестностях аэродрома уже днем 6 сентября. Командир 300-го авиаэскадрона «Всхуд» полковник Яжина Гранжулевская на свой страх и риск приняла самостоятельное решение — нанести 6 сентября 1939 года авиаудар по Берлину. Главная цель — Рейхстаг! После удара по Берлину самолеты должны были направиться в Англию, ибо возвратиться на свой аэродром они бы уже вряд ли смогли. Утро 6 сентября было спокойным и деловитым — все действовали так же четко, как и на многократно проводившихся учениях.

Все 30 бомбардировщиков поднялись в воздух точно в срок и взяли курс на Берлин. Не смотря на хвастливые заверения немцев, о том, что их люфтваффе господствовало в воздухе, никаких немецких самолетов на своем пути польские бомбардировщики не встретили.

6 сентября 1939 года. Под крылом Германия. Впереди Берлин!

Небо над Берлином было мирным и безоблачным. ПВО германской столицы не ожидало гостей. Тридцать огромных самолетов выстроились в гигантский круг и поочередно стали пикировать на Рейхстаг. Как впоследствии удалось установить, Гитлера спасло только чудо. После первого взрыва пятитонной «Львовской детки», он подумал, что в Берлине началось землетрясение, и выбежал из бункера, расположенного под рейхстагом, на улицу к стоянке автомобилей. Там его спас весьма расторопный шофер Клепке, который схватил своего хозяина в охапку, затолкал в машину и умчался прочь от Рейхстага. Если бы не расторопность шофера, то смерть Гитлера наступила бы уже 6 сентября 1939 года — уже третья бомба, сброшенная с «Ольгкастера» майора Кжижи-Дануты Жмужановской пробив многометровый слой бетона и земли разорвалась в личных апартаментах Гитлера. Примерно через 30 минут все было кончено — «Ольгкастеры» положили все тридцать пятитонных бетонобойных бомб в цель. Само здание рейхстага устояло, но весь огромный многоэтажный подземный город под ним, являвшийся резиденцией фюрера и центром управления Германии был разрушен. Немцы пытались его восстановить, но не смотря на все старания, к 1945 году им удалось кое-как расчистить от обломков и завалов часть помещений верхнего этажа подземного комплекса. Именно в них и размещался гарнизон Рейхстага, а сам фюрер переехал в новую рейхсканцелярию, которую даже не смогли благоустроить — в его личных апартаментах были голые бетонные стены, а сами апартаменты по своим размерам больше напоминали будку железнодорожного обходчика. Отбомбившись, все тридцать самолетов взяли курс в сторону Англии. И тут случилась серьезная неприятность — проснулась немецкая ПВО. В «Ольгкастер» «Генерал Довбор» (бортовой номер «ВН-13», зав.N 00024) под командованием капитана Гжижины Ягужинской получил серьезные повреждения от попадания зенитного снаряда. Стало ясно, что до Англии ему не дотянуть. Самолет полетел на восток, и совершил посадку на территории СССР. Его экипаж был интернирован.

Июнь 1941 года. Лагерь ОП-2 в окрестностях Смоленска. Экипаж интернированного большевиками «Ольгкастера» «Генерал Довбор» (бортовой номер «ВН-13», зав.N 00024). На лицах летчиков счастливые улыбки людей, считающих, что война для них закончилась. Они и не подозревают, что через три месяца Русские не успеют их эвакуировать в Сибирь, и всех, кто находился в лагере, расстреляют немцы.

Остальные 29 самолетов благополучно достигли Англии. Англичане сразу же заинтересовались передовой польской техникой, и один из «Ольгкастеров» был передан им для проведения испытаний.

«Ольгкастер» на испытаниях в Англии. Обратите внимание на огромные английские опознавательные знаки на фюзеляже! Они нанесены из опасения, что истребители ПВО Англии могут атаковать самолет неизвестного им типа.

Самолет им очень понравился за свою надежность и грузоподъемность. Однако сама идея тяжелого пикирующего бомбардировщика показалось им слишком рискованной, поэтому английский вариант «Ольгкастера» — «Ланкастер» был упрощенной версией — горизонтальным тяжелым бомбардировщиком, не способным пикировать. Впоследствии англичане пожалели о таком решении — но было слишком поздно — изменять технологию сборки самолета во время войны посчитали неблагоразумным. Чего не смогли сделать англичане, так это воспроизвести польские дизели и ракетный ускоритель бетонобойных бомб. Но даже такой, самолет, с характеристиками худшими, чем у польского прототипа, полюбился английским летчикам и стал стратегическим бомбардировщиком на многие годы, пока на смену ему не пришли реактивные самолеты. Что касается немцев, то они так и не смогли создать тяжелый пикирующий бомбардировщик — их «Не-177» так и не научился пикировать, ибо немцы пошли по традиционному пути — пытались оснастить его тормозными решетками. А этот путь приемлемый для одномоторных самолетов, абсолютно неприемлем для тяжелых бомбардировщиков. К счастью для большевистской России и Англии, у немцев не нашлось такой гениальнейшей и талантливой женщины-конструктора, как баронесса Ольга Владислава Вервольфмарине-Понятовская…