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Феномен белого человека или образец примерного бескультурья

05:00. 28 июня 2020 190 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Феномен белого человека или образец примерного бескультурья | Русская весна

Расовый вопрос, к счастью, обходит стороной Россию, но снова захватывает планету. Русские не могут быть безучастны, потому что сами относятся к расе, которую постепенно начинают угнетать. Если остальной мир, как обычно, предпочел сдаться, нам, наоборот, нужно дать информационный отпор. Попытаемся кратко объяснить, в чем ценность белых на планете…

Расы отличаются не только внешне, но и, разумеется, внутренне. Первое, что приходит на ум — «У всех своя уникальная культура», и это будет ошибкой. Культура у всех уникальна, но у белых весьма своеобразное к ней отношение. Именно это отношение отличает белого человека от остальных.

Дело в том, что нет более бескультурных людей, чем белые. Мы напрочь забыли свои традиции. Сложно представить русского, который бы на полном серьезе пел частушки или танцевал народные танцы. Много ли немцев любят надевать костюмы предков? Да и консерватизм англичан очень относителен, он носит лишь декоративный характер.

Мы уважаем свое прошлое, с гордостью вспоминаем его на специальных мероприятиях, но нам не дано видеть мир через призму культурной матрицы, она выведена из повседневной жизни. Если кто-то пытается вернуться в эту «матрицу», он смотрится слегка маргинально.

Напротив, остальные народы чтят свои традиции предельно серьезно. Китаец — не китаец без атрибутов конфуцианства, даосизма и буддизма. Как бы ни были окружены технологиями японцы, они не хотят забывать свою культуру. Кавказ почти всегда выражает коллективную радость темпераментной лезгинкой. Африканцы приходят в экстаз при звуках родных барабанных ритмов.

У столь духовно ассимилированного и малого народа, как якуты, тоже сохраняются свои традиции — возгласы «Уруй-Айхал» или периодическое стремление надеть одежду с национальным оттенком. Всё это прослеживается даже сейчас, в век глобализации, которая стремительно размывает народные традиции.

Но что случилось с белыми? Стоит ли нас осуждать за забывчивость, а порой даже за самоиронию? Нет! Просто культура белого человека постоянно модернизируется. Она не может не модернизироваться, иначе белый перестанет быть собой.

Не будет лишним вспомнить одного американского писателя. Сегодня упоминать некоторые изречения исторических личностей считается нарушением этики, но я возьму на себя такую смелость…

Джек Лондон писал: «Миссия белого человека — нести цивилизацию в мир». Сложно с ним не согласиться. К какой из культур можно отнести телевизор, самолет или компьютер? Ни к какой! Это изобретения белых людей, их новой культуры.

Продолжать можно долго: телефон, диктофон, огнестрельное оружие, химическая фармацевтика, Интернет — создавались либо белыми, либо под воздействием этой малочисленной расы.

«Бескультурье» как бы снимает некоторые ментальные шаблоны и открывает путь новым мыслительным импульсам. Идеальный пример — Соединенные Штаты, где традиции отошли на второй план и на волне новых открытий появился иной англосаксонский образ жизни, которому начали подражать остальные.

Русский мир гораздо меньше пиарился, зато отличился великим множеством научных открытий и первоклассным образованием.

Тенденция такова, что, как и утверждал Джек Лондон, мы несем в мир цивилизацию. Это не признак элитарности (тем более существует много исключений), а всего лишь миссия.

Значит, во благо всех народов нужно сохранять представителей малой расы и бить тревогу по поводу ее тотального исчезновения. Исчезновения как количественного, так и качественного, ведь деградация личности стала роком многих белых людей, неким закатом культуры.

В свете последних событий нельзя преклонять колено перед лживым обликом толерантности, которая возрождает расизм, только уже по отношению к другим. Особенно учитывая, что русские не были замешаны в грязных делишках иных белых народов, но в будущем тоже могут быть подтверждены нападкам и призывам преклонить колено.

Поэтому, не отрицая лозунга «Black lives matter» (жизни чёрных важны), как бы в продолжение добавим свой — «All lives matter, law is always better. White lives matter, order is always better» (все жизни важны, жизни белых важны).

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Андрей Алексеев (г. Якутск), специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1593275226

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1205 969
    Андрей Попов 28 июня 2020 в 11:42

    Автор приписывает инструменту глобализации: атомизации социальной самоорганизации европейских народов, результаты прогресса. Расщеплению социальных связей и утере преемственности традиций и собственной культуры и приобретению взамен культуры метрополии, для удобства глобалистов, приписывает движущюю силу прогресса.

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    1
  • 7448 5814
    Мирослава 28 июня 2020 в 13:15

    Нас Вынуждают забыть наши корни.Чего только стоит привнесение в наш родной язык огромного множества иностранных слов.Которые ничем не лучше матюков звучат.Но мат-это родное.
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