Россия и Белоруссия могут выстоять только вместе: Зачем Лукашенко приехал в Москву
Известный российско-израильский публицист Исраэль Шамир прокомментировал визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на парад Победы.
«Главным гостем на параде в Москве был батька Лукашенко. Хорошо, что он приехал и привез огонь из Минска с того парада, который шагал 9 мая. Беларусь — это как Брестская крепость в дни ковидной оккупации, она оставалась свободной, в ней прошел парад вовремя. И сейчас Путин и Лукаш могли бы надуться, как мышь на крупу, друг на друга.
Тот сказал бы, что он провел парад, а этот струсил. А этот обиделся бы, что тот поперек батьки полез в пекло. И окончилось бы все долгой ссорой. Кто-то так уже надумал — и пошли большие деньги русских олигархов опальному банкиру в Минск.
Но Лука поехал в Москву на парад, и Путин его тепло принял, прямо как два государственных мужа встретились. Перегонки — это хорошо и весело, но надо и дело знать.
Хорошо сказал Лукашенко: „Я приехал в столицу нашей Родины“. Сейчас самое время для большого сближения России и Беларуси, время настолько трудное, что можно выстоять только вместе. А Беларусь — самая надежная из всех.
У них есть и умение, и опыт — ликвидировать последствия катастрофы в Норильске. Они такое делали. И вообще, больше надо думать об этой маленькой замечательной республике и о ее лидере».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1593025066
“прямо как два государственных мужа встретились”(С) – а они вообще кто? Государственные мужи и есть. Не мог Исраэль Шамир не подос рать маленько.
Поживем – увидим.Но про столицу родины, по моему лицемерие.
Несбывшаяся мечта о преемственности после Ельцина.
чистейшее,после слов -что “ВОВ не наша война”