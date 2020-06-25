Россия и Белоруссия могут выстоять только вместе: Зачем Лукашенко приехал в Москву

Известный российско-израильский публицист Исраэль Шамир прокомментировал визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на парад Победы.

«Главным гостем на параде в Москве был батька Лукашенко. Хорошо, что он приехал и привез огонь из Минска с того парада, который шагал 9 мая. Беларусь — это как Брестская крепость в дни ковидной оккупации, она оставалась свободной, в ней прошел парад вовремя. И сейчас Путин и Лукаш могли бы надуться, как мышь на крупу, друг на друга.

Тот сказал бы, что он провел парад, а этот струсил. А этот обиделся бы, что тот поперек батьки полез в пекло. И окончилось бы все долгой ссорой. Кто-то так уже надумал — и пошли большие деньги русских олигархов опальному банкиру в Минск.

Но Лука поехал в Москву на парад, и Путин его тепло принял, прямо как два государственных мужа встретились. Перегонки — это хорошо и весело, но надо и дело знать.

Хорошо сказал Лукашенко: „Я приехал в столицу нашей Родины“. Сейчас самое время для большого сближения России и Беларуси, время настолько трудное, что можно выстоять только вместе. А Беларусь — самая надежная из всех.

У них есть и умение, и опыт — ликвидировать последствия катастрофы в Норильске. Они такое делали. И вообще, больше надо думать об этой маленькой замечательной республике и о ее лидере».

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