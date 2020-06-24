Президент РФ о триумфе невиданной силы 75-летней давности

Сегодня по всей России празднуется 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Разумеется, основные действия развернулись на Красной площади, куда в качестве гостей прибыли главы иностранных государств.

С вступительной речью выступил президент РФ Владимир Путин, отметивший, что без Красной Армии невозможно было представить дальнейшее будущее страны. Кроме того, российский лидер добавил, что никто не забудет сокрушение нацизма советским народом.

Не забудут тех, кто боролся и трудился по законам мужества и единства, отстаивая свои земли. Ведь именно на долю советского народа, как верно отметил Путин, пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

Президент напомнил, что в 1945 году больше 80% вооруженных сил Германии были сосредоточены против СССР, однако эта кровожадная армада не смогла устоять перед сплоченным советским народом, которому удалось разгромить свыше 600 дивизий врага и примерно 75% всей военной техники противника.

Отметил российский лидер и вклад союзников СССР, также боровшихся с нацизмом ради приближения Победы. Именно поэтому в парадных расчетах присутствуют представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана и многих других.

Вне всяких сомнений, эта великая победа определила не только будущее России, но и всей планеты на десятилетия вперед. Именно в этот день 75 лет назад произошел триумф невиданной силы, демонстрировавшей победу добра над злом, мира над войной и жизни над смертью.

В завершение Владимир Путин отметил, что хоть ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, их подвиг невозможно разделить, и он является достоянием всего человечества. Именно поэтому российский лидер заверил, что Россия сделает всё от неё зависящее, чтобы память о героических свершениях никогда не померкла.