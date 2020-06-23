Плевок в прошлое от Первого канала

«В ближайшие минуты произойдёт главное мировое событие последнего времени — Джорджа Флойда похоронят в позолоченном гробу. Под последним временем я имею в виду не апокалипсис, хотя… если честно, я уже, ну, ни в чём не уверен. С чем можно сравнить эти похороны по масштабу и размаху? Ну, в пределах ближайших к нам 100 лет, конечно, только с одними похоронами. Теми самыми — похоронами Сталина. И дело, конечно, не в масштабах беспорядков и количестве жертв и не в общем уголовном прошлом покойников…»

Автор этого пассажа Кирилл Клеймёнов — не просто ведущий Первого канала, он ещё и заместитель гендиректора Константина Эрнста по информационной политике. То есть человек, который фактически определяет лицо Первого канала. Я напомню, что во времена Ельцина этот канал был приватизирован небезызвестным Березовским и стал так называемым общественным телевидением.

Если посмотреть на программы этого телеканала, то там сегодня нет ни одной нормальной образовательной программы, ни одного нормального документального фильма. Он сплошь и рядом напичкан различными шоу, которые нацелены на то, чтобы «вбомбить» наше общество в каменный век. Когда я проходил стационарное лечение в Онкоцентре на Каширке, мы с врачами случайно затронули вопрос о программе Елены Малышевой. И все, без исключения, специалисты — а это замечательные хирурги-онкологи, которые спасли сотни, если не тысячи, жизней, — сказали, что нельзя, безусловно, подобным образом отуплять людей и призывать их к самолечению, фактически обрекая на смерть.

То же шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся», борисовское шоу… Раньше эту нишу, я напомню, занимали передачи Малахова… А венцом безобразия выступает, конечно же, программа «Новости» в исполнении Клеймёнова. Она де-факто провоцирует ненужную нервозность в обществе.

Там в порядке вещей сравнивать выдающегося деятеля мировой и отечественной истории — человека, который, по сути дела, во главе советского народа спас страну, и не только страну, но и мир от коричневой чумы фашизма; человека, который вывел нашу страну в разряд мировых сверхдержав, — с каким-то уголовником-рецидивистом и наркоманом… И поставить на одну доску эти похороны… В первом случае, это были похороны великого гражданина, великого руководителя, которого оплакивала буквально вся страна, да и множество людей в других странах мира. Сотни миллионов в то время склоняли свою голову в память о Сталине. И те беспорядки, те погромы, которые проходят сейчас в США, ту клоунаду, которую устроила Демократическая партия во главе с выжившими из ума Нэнси Пелоси и Джо Байденом вокруг этих похорон… Я не знаю, кем надо быть, чтобы подобные вещи говорить. Причём — не где-то в узком кругу «своих», а на всю страну, на весь мир.

А насчёт того, что Сталин был уголовником… Эта байка была запущена в годы горбачёвской «перестройки», в том числе — в известной повести Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Я напомню, что ещё в 1990-е и в 2000-е годы вышел целый ряд научных исследований, в том числе людей, которые, ну, прямо скажем, не являются симпатизантами советской власти и идей коммунизма и социализма. Например, Зинаиды Перегудовой, доктора исторических наук, которая детально исследовала историю политического сыска царской России, или Ольги Эдельман, автора известной монографии «Сталин, Коба и Сосо: молодой Сталин в исторических источниках», которые с документами на руках доказали, что Сталин никакого отношения к так называемым «эксам» не имел. Да, Сталин преследовался царской охранкой и несколько раз был судим. По приговорам суда отбывал наказание, в том числе дважды, в 1909 и 1911 годах, ссылался в Вологодскую губернию, затем, в апреле 1912 года, — в Нарым Томской губернии, а через год, в 1913-м году, был выслан в Туруханский край, в Енисейскую губернию. Если бы у царской охранки и у органов МВД был хотя бы намёк на то, что Сталин участвовал в каких-то уголовных преступлениях, в частности в этих самых «эксах», я вас уверяю, что он был бы осуждён именно за это, а не посажен в тюрьму и затем сослан как политический заключённый.

То есть сказанное с телеэкрана Клеймёновым — это неприкрытая ложь. Но с него «как с гуся вода»… Он уже не первый раз демонстрирует подобного рода отношение и к нашей стране, и к её народу, да и к своей собственной биографии — тоже…

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Источник: https://whatisgood.ru/tv/plevok-v-proshloe/