За прошедшую неделю у границ России замечены 33 самолета-шпиона
Интенсивную разведку у российский границ вели за минувшую неделю самолеты иностранных государств, сообщает сегодня, 22 июня, издание Минобороны РФ «Красная звезда».
На инфографике указано: 33 самолета-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС.
У российских границ зафиксированы также пять беспилотных аппаратов.
Отмечается, что российским истребителям из состава дежурных по ПВО сил пришлось дважды подниматься на перехват. Нарушений госграниц РФ допущено не было.
Минобороны констатирует, что за минувшую неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 249 летных смен на 89 аэродромах.
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Источник: http://voicesevas.ru/news/52559-za-proshedshuyu-nedelyu-u-granic-rossii-zamecheny-33-samoleta-shpiona.html
А ещё жыдосаксы разрешили ниппонам переписать конституцию, шобы быстренько собрать “силы нападения” на Россию, вместо которых у них сейчас “силы самообороны”… И ещё пугают Лукашенку майданом, шобы он тоже не вздумал откосить, когда все остальные попрут Россию расчленять… Только чего пыжатся?.. рашен долбойобен уже на референдуме проголосуют против СУВЕРЕНИТЕТА и всё – заходи кто хошь, расчленяй на скока хошь https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html без всяких сил шо “нападения”, шо “самообороны”…