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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

01:04. 22 июня 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. Об этом он заявил в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — цитирует его ТАСС.

Путин также обратился к чиновникам с просьбой не искать ему преемника, а заниматься своей непосредственной работой. «Работать надо, а не преемников искать», — добавил глава государства.

Он также объяснил, что если соответствующая поправка в Основной закон не будет принята, то через два года же «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

Президент РФ также убежден, что предложение о поправках в Конституцию было правильным, и это доказали события последних месяцев. «Действующая сегодня Конституция принималась в особый период — в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами», — напомнил Путин.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие поправок в Конституцию России позволит «зацементировать» сильное состояние страны.

Внести изменения в Основной закон страны президент РФ Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

 

Позднее глава государства назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять в нем участие.

Источник: https://iz.ru/1026396/2020-06-21/putin-dopustil-chto-budet-ballotirovatsia-na-novyi-prezidentskii-srok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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