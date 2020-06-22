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Они уничтожат планету. Константин Сёмин // АгитПроп 21.06.2020

00:04. 22 июня 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Планету уничтожают богатые! Столь дерзкое утверждение органично смотрелось бы в качестве граффити на стене, транспаранта в толпе анархистов или лозунга на митинге. Однако, наверное, впервые эти слова — “Планету уничтожают богатые” — становятся лейтмотивом серьезного исследования, опубликованного в Nature — самом влиятельном научном издании с вековой историей.



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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5lNS4ZU0cs4

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