Они уничтожат планету. Константин Сёмин // АгитПроп 21.06.2020
Планету уничтожают богатые! Столь дерзкое утверждение органично смотрелось бы в качестве граффити на стене, транспаранта в толпе анархистов или лозунга на митинге. Однако, наверное, впервые эти слова — “Планету уничтожают богатые” — становятся лейтмотивом серьезного исследования, опубликованного в Nature — самом влиятельном научном издании с вековой историей.
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