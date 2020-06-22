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“Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!” Речь В.М.Молотова 22 июня 1941 года

14:21. 22 июня 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LB4Y4q0kZPM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7343 5733
    Мирослава 22 июня 2020 в 17:38

    Живой язык, не механистичный,слышно, что волнуется,ошибается..Да путь мы прошли серьезный от речей людей до сегодняшних змеевыродков.

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