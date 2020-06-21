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Ядерный. Военный. Научный

17:53. 21 июня 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ядерные ракеты, ядерные бомбы и ядерные взрывы – все это зона ответственности одного из самых секретных военных институтов, 12 ЦНИИ. Это единственное место в стране, где ученые в погонах проводили исследования по влиянию радиации на организм человека прямо на себе. И конечно сотрудники института принимали участие во всех ядерных испытаниях, в том числе таких масштабных, как самый мощный в истории человечества взрыв ядерной бомбы мощностью 50 мегатонн на Новой Земле или Тоцкие войсковые учения в 1954-м году, когда десятки тысяч военнослужащих были направлены прямо в зону радиоактивного заражения. Сотрудники института считают своей заслугой то, что никто из участников этих масштабных учений не пострадал.

Созданный в 1950-м году, 12 ЦНИИ на протяжении десятилетий занимался самыми серьезными ядерными исследованиями, о которых в стране знали лишь немногие. И дело не только в секретности, но и в особенностях расположения этой организации: от посторонних глаз институт укрыт стенами древнего монастыря, построенного в районе знаменитой Троице-Сергиевой Лавры. И только в этом году в связи с 70-летним юбилеем 12 ЦНИИ впервые открывает свои двери для журналистов. Чем сейчас занимается этот закрытый военный исследовательский центр и почему его работы не утрачивают актуальности – все это в ближайшем выпуске «Военной приемки».

#ВоеннаяПриемка #12ЦНИИ #ядерноеоружие #испытания

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XV6svmqKbuI

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