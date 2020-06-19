“Эхо Москвы” оштрафовали на двести тысяч рублей за фейк о коронавирусе

“Суд оштрафовал “Эхо Москвы” на 200 тыс руб и гл редактора сайта Виталия Рувинского на 60 тыс руб за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Будем обжаловать”, – написал Венедиктов в своём телеграм-канале.

Весной Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о новом коронавирусе. В частности, это коснулось “Эха Москвы” и “Говорит Магадан”. По информации​ Генпрокуратуры, Соловей заявил, что “в РФ имеется порядка 1,6 тысячи подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч”, ему грозит административная ответственность за фейк (до 100 тысяч рублей штрафа).