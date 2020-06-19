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“Эхо Москвы” оштрафовали на двести тысяч рублей за фейк о коронавирусе

14:25. 19 июня 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © Антон Денисов / РИА Новости
Мировой судья судебного участка 416 оштрафовала радиостанцию “Эхо Москвы” на 200 тысяч рублей и на 60 тысяч рублей – главного редактора ее сайта Виталия Рувинского за распространение недостоверной информации, главред “Эха” Алексей Венедиктов заявил, что данное решение радио будет обжаловать, передает РИА Новости.
Как сообщили агентству в суде, радиостанцию и Рувинского признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой информации заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности).
В обоих случаях назначен минимально возможный штраф – радиостанции грозил штраф до 500 тысяч рублей.
Венедиктов также сообщил о штрафах за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. При этом Венедиктов подчеркнул, что редакция будет обжаловать это решение.
“Суд оштрафовал “Эхо Москвы” на 200 тыс руб и гл редактора сайта Виталия Рувинского на 60 тыс руб за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Будем обжаловать”, – написал Венедиктов в своём телеграм-канале.
Весной Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о новом коронавирусе. В частности, это коснулось “Эха Москвы” и “Говорит Магадан”. По информации​ Генпрокуратуры, Соловей заявил, что “в РФ имеется порядка 1,6 тысячи подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч”, ему грозит административная ответственность за фейк (до 100 тысяч рублей штрафа).

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/52518-eho-moskvy-oshtrafovali-na-dvesti-tysyach-rubley-za-feyk-o-koronaviruse.html

Метки: Россия

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