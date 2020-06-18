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Арестован Наливкин, Бордели открыты, Налог на богатых // Галопом по Европам #235

23:45. 18 июня 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 7790 новых заболевших. Выздоровевших – почти на 2 тысячи больше;
- Ветеранов, приглашенных на парад 24 июня, отправили на двухнедельный карантин;
- Удаленная работа – шаг к четырехдневной рабочей неделе, считают в Госдуме;
- В правительстве снова обсуждают повышение налога на богатых;
- Крупнейший в мире производитель титана – ВСМПО-Ависма в сентябре может остановить заводы;
- Власти могут выкупить часть акций Аэрофлота;
- Коронавирус в Бразилии убил уже 46,5 тысяч человек, заболевших почти миллион;
- Страны большой семерки настоятельно рекомендовали Китаю отказаться от принятия закона о нацбезопасности Гонкога;
- Тем временем бывший советник Трампа по нацбезопасности Болтон напечатал мемуары, которые глава белого дома уже потребовал запретить;
- Роскомнадзор решил-таки снять блокировку с мессенджера Телеграм;
- В Уссурийске задержан Виталий Наливкин. Актер, исполнявший роль председателя исполнительного комитета в ютуб-роликах канала БАРАКуда.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xAxaRjdBEjo

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