Нашли лекарство! TikTok решает, Полиция против врачей // Галопом по Европам #234

В этом выпуске:

- Американские потери от вируса уже больше, чем от Первой мировой. ВОЗ нашла прорывное лекарство — дексаметазон,

оно помогает в трети тяжелых случаев;

- Медведев предчувствует — у руля проблемы, а миру грозит финансовый кризис;

- Спад промышленности в мае ускорился до 10 процентов;

- Граждане перестают платить потребительские кредиты;

- Индия и Китай включают заднюю после столкновений на границе;

- Будущее за Тиктоком. Выручка соцсети в 1 квартале составила больше 5 с половиной миллиардов долларов;

- Спасти учителей от ЕГЭ. Профсоюз “Учитель” опубликовал петицию с призывом улучшить условия труда на пунктах



приема летних экзаменов;

- Трамп решил помирить власти Косова и Сербии, невзирая на их разногласия;

- Полиция разогнала демонстрацию медиков перед французским Минздравом;

- Прохоров решил продать стадион на Лонг-Айленде;

- Схиигумен Сергий (он же Романов) продолжает игнорировать коронавирус и епархиальный запрет на служение.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xobwiTbfcww