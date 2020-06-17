Нашли лекарство! TikTok решает, Полиция против врачей // Галопом по Европам #234
В этом выпуске:
- Американские потери от вируса уже больше, чем от Первой мировой. ВОЗ нашла прорывное лекарство — дексаметазон,
оно помогает в трети тяжелых случаев;
- Медведев предчувствует — у руля проблемы, а миру грозит финансовый кризис;
- Спад промышленности в мае ускорился до 10 процентов;
- Граждане перестают платить потребительские кредиты;
- Индия и Китай включают заднюю после столкновений на границе;
- Будущее за Тиктоком. Выручка соцсети в 1 квартале составила больше 5 с половиной миллиардов долларов;
- Спасти учителей от ЕГЭ. Профсоюз “Учитель” опубликовал петицию с призывом улучшить условия труда на пунктах
приема летних экзаменов;
- Трамп решил помирить власти Косова и Сербии, невзирая на их разногласия;
- Полиция разогнала демонстрацию медиков перед французским Минздравом;
- Прохоров решил продать стадион на Лонг-Айленде;
- Схиигумен Сергий (он же Романов) продолжает игнорировать коронавирус и епархиальный запрет на служение.
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