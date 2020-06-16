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Заменить Карла XII на Грету Тунберг

22:51. 16 июня 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Швеции обсуждают http://timesofsweden.com/2020/06/16/sweden-calls-to-replace-king-charles-xii-with-statue-of-greta-thunberg/ замену статуи короля Карла XII на памятник Греты Тунберг, которая лучше отражает принципы современной нейтральной и прогрессивной Швеции, нежели король-завоеватель. Инициаторов уже обвиняют https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Wbw3jg/byt-ut-karl-xii-mot-en-staty-av-greta в попытках переписать историю.

А чего ТЫ добился в возрасте Греты?!

PS. В Сент-Луисе сегодня снесли еще один памятник Христофору Колумбу. Такими темпами Колумбы в США закончатся уже к июлю. Конфедератов может хватить до конца осени.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5953884.html

Метки: грета тунберг, идиоты, карл xii, колумб, США, швеция, юмор

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