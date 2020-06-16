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ДОЖ-2

10:45. 16 июня 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

   Актуальное дополнение

   Конечно, здоровьем нужно заниматься – плохо без него, но просто хорошо себя чувствовать мало, не это главное, особенно сейчас, когда рушится привычный мир. Мало и закаляться, готовиться к выживанию в экстремальных условиях.

   Прежде всего – срочно переосмыслить жизнь и отдать ей должное, получив особое удовлетворение:  рассчитаться с долгами, простить и попросить прощения, доделать дела, успеть сделать что-то самое важное. Не столько работать за исчезающие деньги и собственность, сколько трудиться, занимаясь интересным и по-настоящему полезным – Добрым.

   Дружить, Любить, радоваться Доброму и Прекрасному, Природе в её разнообразии, делать Доброе, заботиться, быть Настоящим – БЫТЬ. 

   «Делай что должно и будь что будет!»

Метки: добро, долг, зож, счастье

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