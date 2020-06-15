Вторжение в Автономную Зону Сиэтла

В силу бездействия полиции и отказа губернатора штата задействовать войска и национальную гвардию для ликвидации Автономной Зоны Сиэтла, "группы патриотов" с флагами США зашла на территорию Автономной Зоны, дабы показать, что это еще территория США. Активисты начали отбирать у "вторженцев" флаги США – один удалось отобрать и храбрый активист умчался с ним в прекрасное завтра. Негра, который нес другой флаг США, обозвали "предателем расы".В итоге, агрессоров вытеснили за пределы Автономной Зоны и перфоманс с флагами страны-агрессора был сорван. Автономная зона будет свободной!Но расслабляться рано. Отряды байкеров поддерживающих Трампа выдвигаются в Сиэтл, чтобы "навести порядок".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5948756.html