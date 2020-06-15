Главная » Невероятное в мире, Политика

Вторжение в Автономную Зону Сиэтла

01:56. 15 июня 2020 225 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В силу бездействия полиции и отказа губернатора штата задействовать войска и национальную гвардию для ликвидации Автономной Зоны Сиэтла, "группы патриотов" с флагами США зашла на территорию Автономной Зоны, дабы показать, что это еще территория США. Активисты начали отбирать у "вторженцев" флаги США – один удалось отобрать и храбрый активист умчался с ним в прекрасное завтра. Негра, который нес другой флаг США, обозвали "предателем расы".
В итоге, агрессоров вытеснили за пределы Автономной Зоны и перфоманс с флагами страны-агрессора был сорван. Автономная зона будет свободной!















Но расслабляться рано. Отряды байкеров поддерживающих Трампа выдвигаются в Сиэтл, чтобы "навести порядок".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5948756.html

Метки: автономная зона сиэтла, Видео, сиэтл, США, фотографии, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Началась «информационная артподготовка» по вводу войск НАТО на территорию России.
...выводы- распродажа земель в заповедных зонах Алтая, массовое строительство различных ...На границе с Россией освобождают зоны от местных жителей. Недавно проведены...на границе с Прибалтикой, планируя вторжение!” Но ситуация представляется парадоксальной, ...
Новый ледниковый период может начаться в любое время
... и массовой миграцией населения из зон непригодных для обитания человека… Новый...
В Партии Великое Отечество появилась первая фракция
Процесс консолидации патриотических сил на платформе ПВО набирает обороты. Я рад сообщить, что в Партии Великое Отечество появляется национально-патриотическая фракция. О вступлении в ПВО и создании внутри нашей партии такой фракции заявил сопредседатель ...
Заговор против человечества. XXI век (Часть II)
Именно торговля наркотиками стала финансовой основой формирования тайного мирового правительства сотни лет назад. При этом запланированы и т.н. «шоки будущего» - физический и психологический надлом, возникающий вследствие перенапряжения той части ...
Daily Mail: ЦРУ выясняет, может ли Россия влиять на погоду в США
Центральное разведывательное управление опасается, что другие государства с помощью секретных технологий могут вызывать стихийные бедствия на территории Соединенных Штатов, в частности, наводнения, засухи, снежные бури и проливные дожди. Профессор ...
Армянский след в истории Руси
Столицу Руси - Киев на Днепре основал в 585 году на Замковой горе в виде крепости Великий армянский князь (нахарар) Смбат Багратуни (смотри Себеос, «История Армении», 7 век). Первоначально столица была названа Смбатас. Потомки Смбата Багратуни — Куар (Кий...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)