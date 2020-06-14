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Путин впервые прокомментировал бунты в США (ВИДЕО)

12:36. 14 июня 2020 259 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Путин впервые прокомментировал бунты в США (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России впервые публично отреагировал на массовые протесты и беспорядки в США, которые начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда по вине белого полицейского и в ряде штатов переросли в бунты, мародёрство и акты гражданского неповиновения.

Так, Путин назвал происходящее в США проявлением глубинных внутренних кризисов, когда с момента прихода Дональда Трампа к власти его легитимность ставится под сомнение политическими оппонентами.

«Президент говорит: “Надо сделать так-то и так-то”, а на местах губернаторы говорят: “Да пошел ты подальше”», — сказал Путин в эфире очередного выпуска передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин провёл параллели с Россией, заявив, что правительство и главы регионов РФ работают «как одна команда»:

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах вдруг сказал: “Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным”. Врачи наши считают целесообразным, президент и правительство поддерживают, а кто-то считает нецелесообразным, идите подальше».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1592127217

Метки: Новости

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