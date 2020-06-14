Путин впервые прокомментировал бунты в США (ВИДЕО)

Президент России впервые публично отреагировал на массовые протесты и беспорядки в США, которые начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда по вине белого полицейского и в ряде штатов переросли в бунты, мародёрство и акты гражданского неповиновения.

Так, Путин назвал происходящее в США проявлением глубинных внутренних кризисов, когда с момента прихода Дональда Трампа к власти его легитимность ставится под сомнение политическими оппонентами.

«Президент говорит: “Надо сделать так-то и так-то”, а на местах губернаторы говорят: “Да пошел ты подальше”», — сказал Путин в эфире очередного выпуска передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин провёл параллели с Россией, заявив, что правительство и главы регионов РФ работают «как одна команда»:

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах вдруг сказал: “Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным”. Врачи наши считают целесообразным, президент и правительство поддерживают, а кто-то считает нецелесообразным, идите подальше».

Читайте также: Шесть пуль в безоружного нарушителя ПДД: ещё одно убийство чернокожего в США (ФОТО, ВИДЕО)