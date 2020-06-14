Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Масоны против человечества, или куда катится мир?

22:19. 14 июня 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nnYqMzj1Qfg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
... активно работал над куда более прозаическими вещами, ...с Лениным сражались против белых, защищавших царское... него принимаются лишь масоны в степени мастера.... извращенной евреями истории человечества или основы арийской религии...1939 году он, катаясь на лыжах по...
Русские корни Северной Америки
..., что я - масон 33 степени посвящения, иллюминат...Подобно полумифическому топониму «Катай», название «Норумбега» ... почетный, по роду или богатству, обыватель. Киргизские .... Супер - заговор против человечества. "Римские виллы", ... Америки, то куда делись все русы...
Эльдорадо Северной Америки
..., что я - масон 33 степени посвящения, иллюминат...Подобно полумифическому топониму «Катай», название «Норумбега» ... почетный, по роду или богатству, обыватель. Киргизские .... Супер - заговор против человечества. "Римские виллы", ... Америки, то куда делись все русы...
Эльдорадо Северной Америки
...Подобно полумифическому топониму «Катай», название «Норумбега» ... почетный, по роду или богатству, обыватель. Киргизские...солнцестояние Когда это масоны начали связывать .... Супер - заговор против человечества. "Римские виллы", ...Америки, то куда делись все русы...
Гребенщиков – в овечьей шкуре
... мир, населенный двойниками, куда можно пробраться в лучшем... в себе противоядие против навязываемых России перспектив... стоны: «Их мир катится в пропасть // На ... на все человечество, что ему или ей не досталось... Хирам (прототип всех масонов и тамплиеров). Финал...
Китайская история - МИФ
...— всемирной «истории» человечества, получившей название версии «... уголках мира, куда только могли дотянуться..., направленное против самих себя. Или стену построили... русское прочтение «катай». Стена проходит ...сомнения, иезуит и масон Матвей Меховский опубликовал...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)