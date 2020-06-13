Свою лепту в разрушение благостного имиджа США внесла… The New York Times!!!

Американские официальные лица теперь открыто говорят о ” новой холодной войне", чтобы противостоять Пекину, и Китай теперь до такой степени кажется угрозой, что Хэл Брэндс из Американского института предпринимательства задается вопросом, должны ли Соединенные Штаты вернуться к делу тайного свержения недружественных правительств.

До боли ясно, что Соединенные Штаты плохо подготовлены к борьбе с пандемией коронавируса, которая не позволяет использовать американские сильные стороны (в конце концов, мы не можем стрелять в нее). Президент Трамп уже много лет отвергает союзников и противостоит международным институтам. И Китай, по-видимому, закладывает основу для своего прихода в качестве единственной великой державы.

Если Вы читаете комментарии, поступающие из Нью-Йорка и Вашингтона, или говорите с элитами в Западной Европе, то легко найти людей, паникующих по поводу потери “американского лидерства". И в предвыборных обещаниях Джо Байдена, и в трансатлантических мозговых центрах — повсюду звучат призывы возродить американское превосходство и сдержать Китай.

По мере того, как Соединенные Штаты будут приходить в упадок, они всё более начнут понимать, какой ужасной ценой была создана их мощь.

Смотрите, как глобальная власть пытается ускорить трансформацию мирового полицейского гегемона в рядовую региональную державу! Даже NYT, читаемую элитами всей планеты, вынудили опубликовать рассказ журналиста и писателя В . Бевинса о кровавом рыле гегемона, на котором столько десятилетий висела начищенная до блеска добродетельная маска, сфабрикованная стараниями Голливуда.



Неудивительно, что американские эксперты в истеблишменте, политики и их союзники столь встревожены американским упадком. Соединенные Штаты и Западная Европа были победителями процесса, создавшего этот глобализованный мир, главными бенефициарами триумфа Вашингтона в конце Холодной войны. Но многие люди чувствуют себя совсем по-другому.

В начале апреля я получил сообщение от Винарсо, человека, которого я знаю в Индонезии. Он руководит организацией, которая заботится о выживших после массового убийства, произошедшего там в 1960-х годах 20-го века. Он пытался собрать деньги на покупку риса, чтобы его община не голодала в условиях изоляции.



Доллар все еще имеет очень большое значение в Индонезии, о чем Винарсо слишком хорошо знает. Чтобы объяснить экономическую и политическую мощь Америки, он указывает на холодную войну. Нетрудно заметить, что Вашингтон действительно одержал победу в XX веке, сказал он мне, потому что “мы все получили американскую версию капитализма, которую Вашингтон хотел распространить. Я спросил его, как Америка победила. Он мгновенно ответил: “Она убила нас.”



Я провел последние три года с проигравшими в этой великой игре, с людьми, чьи жизни были разрушены, чтобы построить этот глобальный либеральный порядок.



Я проводил большую часть своего времени, опрашивая жертв и выживших в ходе реализации программ массовых убийств, нацеленных на гражданских противников союзников Вашингтона по холодной войне.

Я познакомился с людьми на четырех континентах, которые пережили перевороты и заговоры ЦРУ, о которых говорит мистер Брэндс. Чтобы полностью понять природу американской власти и её будущее, их опыт так же важен, как и опыт любого члена Парижского совета директоров или Вашингтонского мозгового центра.

Генерал Сухарто, 2-й слева в темных очках, в 1965 году. Сухарто, армейский генерал, который с помощью американского правительства сокрушил коммунистическое движение Индонезии, оттеснил отца-основателя страны и убил до миллиона политических противников.

Наиболее показательным примером является страна самого Винарсо — Индонезия. В 1965 и 1966 годах американское правительство оказало помощь в убийстве примерно одного миллиона индонезийских гражданских лиц.



Это был один из самых важных поворотных моментов холодной войны — Индонезия является четвертой по численности населения страной в мире, и политики в то время понимали, что это был гораздо более ценный приз, чем Вьетнам. Но в англоязычном мире о ней почти забыли именно потому, что такой успех был достигнут столь «легко». Ни один американский солдат не погиб, потому так мало внимания было уделено этой, еще одной стране, которая, казалось бы, естественным образом оказалась втянутой в орбиту Соединенных Штатов.

Но этот процесс не был естественным. Поддерживаемые США военные использовали неудавшееся восстание в качестве предлога для подавления индонезийских левых, чьему влиянию Вашингтон стремился противостоять в течение десятилетия, а затем взяли страну под свой контроль.



Недавно рассекреченные документы Госдепартамента ясно показывают, что Соединенные Штаты активно содействовали массовым убийствам в Индонезии, оказывая материальную поддержку, поощряя убийства и вознаграждая виновных в убийствах.

Соединенные Штаты уже не в первый раз делали нечто подобное. В 1954 году американский посол в Гватемале якобы передал списки для убийств военным этой страны. А в Ираке в 1963 году ЦРУ предоставило правящей партии Баас списки подозреваемых коммунистов и левых.

Индонезия в 1965 году стала вершиной антикоммунистического насилия в 20 веке. Бойня уничтожила популярную, безоружную партию коммунистов Индонезии, крупнейшую Коммунистическую партию за пределами Китая и Советского Союза, и свергла президента Сукарно, основателя Движения неприсоединения и откровенного антиимпериалиста, заменив его генералом Сухарто, диктатором правого крыла, который быстро стал одним из самых важных союзников Вашингтона в холодной войне.

Это была настолько очевидная победа глобального антикоммунистического движения, что ультраправые группы по всему миру начали черпать вдохновение из “джакартской” модели и строить программы для подражания. Им помогали американские чиновники и антикоммунистические организации, которые перемещались через границы. В свою очередь, левые движения радикализировались или брались за оружие, полагая, что их убьют, если они попытаются встать на путь демократического социализма.



В начале 70-х годов правые террористы в Чили повторили события, происходившие в Джакарте, в отношении социалистов, угрожая и совершая убийства. После переворота в Чили, поддержанного ЦРУ в 1973 году, так оно и произошло.

Бразильским левым тоже угрожали “операции а-ля Джакарта". К концу 1970-х годов большая часть Южной Америки управлялась авторитарными, проамериканскими правительствами, которые обеспечивали свою власть массовыми убийствами. К 1990 году эскадроны смерти в Центральной Америке довели число погибших в Латинской Америке до сотен тысяч.

В Северной Америке и Европе, если люди вообще думают об этих террористических кампаниях, слишком часто рассказывают, что Соединенные Штаты заключали союзы с сомнительными персонажами, которые совершали досадные злоупотребления. Это неправильно.

За большей частью насилия стояло правительство Соединенных Штатов, и это было для него далеко не несущественно. Большинство стран бывшего третьего мира встали на свой нынешний путь в результате конфликтов, имевших место во время холодной войны.

Насилие сделало возможной версию кланового капитализма, которая включает в себя повседневную реальность для миллиардов людей, и она является неотъемлемой частью версии глобализации, с которой мир в конечном итоге столкнулся.

Ни один здравомыслящий человек не отрицает великих дел, совершенных Соединенными Штатами в XX веке, или того, что многие страны наслаждались процветанием, находясь в счастливых союзах с Вашингтоном. Но по мере того, как мы продвигаемся все глубже в 21-й век, американцам придётся столкнуться с темной стороной американской гегемонии, потому что большая часть остального мира вовлечена в неё.

Одна из причин, по которой нынешний порядок так хрупок, заключается в том, что слишком много людей во всем мире знают, действительно могут физически чувствовать на своих телах, что Вашингтон использует жестокость, чтобы построить такой порядок.

Мы еще не знаем, как будет выглядеть мир, если Китай займёт позицию, которую теряют Соединенные Штаты. Нет никаких оснований полагать, что только потому, что если существующий мировой порядок имеет кровь в своих корнях, что-то лучшее родится к жизни, если он умрёт.

Поскольку американцы считают и беспокоятся, что их страна ослабила свое положение в мире, мы должны понимать, что Соединенные Штаты на самом деле не являются любимым маяком свободы, демократии и прав человека. От Аргентины до Демократической Республики Конго, от Восточного Тимора до Ирана миллионы людей скептически относятся к намерениям Вашингтона, даже если у них нет особого желания подражать китайскому правительству.

Однако неспособность признать реальность и отчаянная попытка вернуть глубоко несовершенный мировой порядок могут быть очень опасны для всех.

Перевод с английского

Vincent Bevins,

"The New York Times"



***

.