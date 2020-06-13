День России. Праздник уничтожения СССР (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: День России или День независимости России 12 июня – это празднование успешного государственного переворота, уничтожившего Советский Союз. В этот день Съезд Народных депутатов РСФСР принял Декларацию Независимости, что являлось бунтом против СССР.
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День России – праздник уничтожения СССР и начало возрождения России!
И кто его празднует, одно хорошо день выходной.
…Здравствуй,те…
СОГЛАСЕН с тем,ЧТО…12 июня ЭТО…день Гос-ПЕРЕВОРОРА,
в результате которого – был развалена Наша Родина = СССР!
* и НЫНЕ,этот день 12 июня – никакой НЕ праздник – НЕ день России!
[под ВЛАСОВским штандартом,В День ПЕРЕ`ВОР`ОТА - ныне Пьяная СУББОТА...]
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 13-06-2020.