День России. Праздник уничтожения СССР (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: День России или День независимости России 12 июня – это празднование успешного государственного переворота, уничтожившего Советский Союз. В этот день Съезд Народных депутатов РСФСР принял Декларацию Независимости, что являлось бунтом против СССР.



Вы можете помочь Познавательному ТВ:

Карта Сбербанка, Яндекс-деньги, PayPal, WebMoney, Bitcoin, Dash, Ethereum и другие способы: http://poznavatelnoe.tv/donate



Стать спонсором канала https://www.youtube.com/channel/UCs6A…



Мессенджеры Познавательное ТВ:

Телеграм: https://t.me/poznavatelnoetv

Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQA9NrHe…

Яндекс Мессенджер https://yandex.ru/chat/#/join/800ea58…



Группы Познавательное ТВ в соцсетях:

Вконтакте: https://vk.com/poznavatelnoetv

Facebook: https://www.facebook.com/pg/poznavate…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mi8lZ8WqTHM