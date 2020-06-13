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День России. Праздник уничтожения СССР (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:43. 13 июня 2020 173 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: День России или День независимости России 12 июня – это празднование успешного государственного переворота, уничтожившего Советский Союз. В этот день Съезд Народных депутатов РСФСР принял Декларацию Независимости, что являлось бунтом против СССР.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mi8lZ8WqTHM

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9358 3547
    nikolay 13 июня 2020 в 9:53

    День России – праздник уничтожения СССР и начало возрождения России!

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  • 513 409
    Valeriy Bondarik 13 июня 2020 в 10:10

    …Здравствуй,те…

    СОГЛАСЕН с тем,ЧТО…12 июня ЭТО…день Гос-ПЕРЕВОРОРА,
    в результате которого – был развалена Наша Родина = СССР!
    * и НЫНЕ,этот день 12 июня – никакой НЕ праздник – НЕ день России!
    [под ВЛАСОВским штандартом,В День ПЕРЕ`ВОР`ОТА - ныне Пьяная СУББОТА...]
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 13-06-2020.

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