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Завещание Никлота. Георгий Сидоров. Часть 1

18:35. 9 июня 2020 121 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lvqBeQkCDGM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4305 2627
    Михан 9 июня 2020 в 18:51

    Развесёлый дурень,-
    Нам не родня.
    Пусть мысли словно студень,
    А слово-есть стезя!

    Я говорю сегодня,
    Простой мой слог.
    Наслышался речей, я столько,-
    Ответов нет!

    Пусть мы сегодня-,
    Единая страна!
    Пусть суетимся много,
    Пусть-это болтовня!

    А важный-,
    Лишь итог.
    Кто правду жаждет,
    Тот будет строг!

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