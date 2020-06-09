Завещание Никлота. Георгий Сидоров. Часть 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lvqBeQkCDGM
Развесёлый дурень,-
Нам не родня.
Пусть мысли словно студень,
А слово-есть стезя!
Я говорю сегодня,
Простой мой слог.
Наслышался речей, я столько,-
Ответов нет!
Пусть мы сегодня-,
Единая страна!
Пусть суетимся много,
Пусть-это болтовня!
А важный-,
Лишь итог.
Кто правду жаждет,
Тот будет строг!
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Они испытывают страдания ровно настолько, насколько поддаются им.
— Августин
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Развесёлый дурень,-
Нам не родня.
Пусть мысли словно студень,
А слово-есть стезя!
Я говорю сегодня,
Простой мой слог.
Наслышался речей, я столько,-
Ответов нет!
Пусть мы сегодня-,
Единая страна!
Пусть суетимся много,
Пусть-это болтовня!
А важный-,
Лишь итог.
Кто правду жаждет,
Тот будет строг!