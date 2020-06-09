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Соединённые Штаты испытали ядерное оружие с истребителя F-15E (ВИДЕО)

18:13. 9 июня 2020 170 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Соединённые Штаты испытали ядерное оружие с истребителя F-15E (ВИДЕО) | Русская весна

Соединённые Штаты Америки будут оснащать ядерным зарядом B61-12 истребитель четвёртого поколения F-15E Strike Eagle. Видео испытаний оружия было опубликовано Национальными лабораториями Сандия (Sandia National Labs).

Уточняется, что совместные лётные испытания F-15E Strike Eagle и B61-12 проводились в марте в Неваде. Мощность заряда B61-12  в тротиловом эквиваленте не превышает одну мегатонну. 

Сообщается, что этим ядерным зарядом, кроме стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, оснастят также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Справка

Национальные лаборатории Сандия (англ. Sandia National Laboratories, SNL) — одна из шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. Главная задача лаборатории — разработка, создание и испытание неядерных компонентов ядерного оружия. Состоит из двух филиалов, один из которых расположен рядом с Лос-Аламосской лабораторией, а второй — рядом с Ливерморской лабораторией, которые непосредственно связаны с разработкой оружия для ядерного арсенала США.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591710914

Метки: Новости

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