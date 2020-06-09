“Кто донес на Н.Н.Платошкина?”. Е.Ю.Спицын на канале “Красное радио”
13:26. 9 июня 2020 151 просмотр 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
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На примере страха ожидания ясно, что страх способствует осуществлению того, чего мы боимся. Короче говоря, если желание называют отцом мысли, то боязнь — это мать явления, в частности такого, как болезнь. Ведь точно так же, как страх приводит к осуществлению того, чего человек боится, форсированное желание делает невозможным то, на что оно нацелено. Используя это, логотерапия пытается заставить пациента желать того или делать то, чего он как раз так боится.
Е. Спицын проливает свет на происходящее.
Есть те, кто хочет убрать Н. Платошкина с политической сцены
руками правоохранительных органов.
Ну Женечка как истинный “служащий оккупационной администрации” подсуетился,да-а-а с головой у него похоже точно есть проблемы.
Платошкин известен, как предатель Родины и Масон. Он поддерживает линию либералов. Ему поручили сыграть роль патриота с мнимым арестом. Аналогично работает путинская фабрика троллей на всех сайтах, включая ЯП, где тролли в ответ на факты заявляют, что это всё чушь (Спицын один из троллей вместе с Русой). Но скоро вас заменит искусственный интеллект, чтобы влиять на каждую личность (троллей заменят машиной, которая будет отрицать любой комментарий. Так что Спицин скоро станет безработным.)
Так приведите факты. Они у вас есть?
Чесать то языком все горазды.
Вот выдержка из Православной газеты.
Критерий оценки очень простой. Отношение политиков к глобализации, чипизации и даже к той же диверсии коронавирусом. Да и кроме того, все “краснопузые” ленинапоклонники – это враги Христа и Руси, даже если они лезут в храмы со свечками.
Платошкин называет тех, кто боится чипизации, дебилами и призывает не бояться её. Он, однозначно, враг Христа и Руси, которого сатанисты Кремля подсовывают народу под видом патриота.
Тот же Алексей Навальный, наверняка, прекрасно понимает всю суть мировой провокации коронавирусом, но упорно утверждает об опасности этой т.н. пандемии. На самом деле, Навальный, призывая народ ко всяким “умным голосованиям”, дает время оккупационному путинскому режиму выстроить на нашей земле сатанинский электронный концлагерь. Ведь НИКОГДА оккупантов никакими выборами и умными голосованиями не лишить власти. Это, как дважды два четыре!
Единственно с чем согласен так это с тем,что оккупантов голосованиями власти не лишить.