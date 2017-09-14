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Кто изобрёл сотовый телефон?

14:11. 14 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
В 1957 г. в 8-ом номере журнала «Наука и жизнь» была опубликована фотография первого мобильного телефона Леонида Куприяновича.

Справа — автоматическая телефонная радиостанция: «Соединение АТР с любым абонентом происходит, как и у обычного телефона, только ее работой мы управляем на расстоянии».

В этом же году выдан патент на изобретение.

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«Наука и жизнь», 8, 1957 г.

Журнал «За рулём» в 1957 году опубликовал фотографию Леонида Куприяновича с телефоном ЛК-1 в автомобиле. Справа от телефона — динамик для громкой связи.



Отрывок из статьи «По телефону из автомобиля»:

…Среди потока машин мчится по магистрали «Москвич». Машина идет быстро. Водитель ее торопится – впереди долгий путь на Большую Волгу, где уже должны ожидать его приятели-рыбаки. Но выехали ли они?

Водитель открыл крышку маленького ящичка на щитке приборов и, увидев перед собой круглый диск телефона, набрал нужный ему номер. Едва успел он повернуть маленький рычажок до отметки «разговор», как из репродуктора, встроенного в щиток, послышались длинные гудки и почти сразу женский голос:
— Алло! Я слушаю…
Водитель слегка приблизил голову к лобовому стеклу, в стойке которого виднелось забранное решеткой окошечко микрофона:
— Это я, Лидия Владимировна. Что, Василий выехал?.. Пошел в магазин? Попросите его перезвонить мне…

Поворот ручки в обратном направлении – и в кабине снова тихо. А через несколько минут из громкоговорителя донесся высокий звук зуммерного вызова: из своей квартиры приятель-рыбак вызывал по телефону автомобиль, находившийся уже в десятке километров от Москвы.

Что это? Сказка? Глава из фантастического романа? Совсем нет. Телефон в автомобиле, по которому можно разговаривать на ходу с любым абонентом, существует. Он сконструирован и построен молодым московским инженером Л. Куприяновичем.

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Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона. «Наука и жизнь», 10, 1958 год.

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В 1960 году также была опубликована схема сборки вот такого миниатюрного радиопередатчика. Кстати, есть книга Куприяновича на эту тему: Карманные радиостанции.

***


Спасибо коллеге olegchagin за ссылку на источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: врд, изобретение, советский, технологии
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Кто изобрёл сотовый телефон?
В 1957 г. в 8-ом номере журнала «Наука и жизнь» была опубликована фотография первого мобильного телефона Леонида Куприяновича.Справа — автоматическая телефонная радиостанция: «Соединение АТР с любым абонентом происходит, как и у обычного телефона, только ...
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