Кто изобрёл сотовый телефон?

В 1957 г. в 8-ом номере журнала «Наука и жизнь» была опубликована фотография первого мобильного телефона Леонида Куприяновича.



Справа — автоматическая телефонная радиостанция: «Соединение АТР с любым абонентом происходит, как и у обычного телефона, только ее работой мы управляем на расстоянии».



В этом же году выдан

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Журнал «За рулём» в 1957 году опубликовал фотографию Леонида Куприяновича с телефоном ЛК-1 в автомобиле. Справа от телефона — динамик для громкой связи.

Отрывок из

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Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона. «Наука и жизнь», 10, 1958 год.

В 1960 году также была опубликована схема сборки вот такого миниатюрного радиопередатчика. Кстати, есть книга Куприяновича на эту тему:

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Спасибо коллегеза ссылку на источник

Источник: ss69100.livejournal.com