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«Новый Чернобыль?» — Госдеп предлагает помочь России: реакция МИД и МЧС (+ВИДЕО)

10:46. 7 июня 2020 107 просмотров Один комментарий Опубликовал:
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«Новый Чернобыль?» — Госдеп предлагает помочь России: реакция МИД и МЧС (+ВИДЕО) | Русская весна

Глава Госдепа США Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Об этом он в субботу, 6 июня, написал в социальной сети Twitter.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить эту экологическую катастрофу и предложить наш технический опыт», — заявил Помпео.

Ответили главе Госдепа в МИД и МЧС. Так, официальный спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова поблагодарила американского госсекретаря.

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — отметила дипломат. Она также напомнила, что США и Россия уже сотрудничали друг с другом в условиях пандемии коронавируса. В частности, страны поставляли друг другу аппараты искусственной вентиляции легких.

«Поэтому, в общем-то, мы поблагодарим господина Помпео. Но, мне кажется, что это очень конструктивная полемика, которую редко теперь слышат от США», — заявила она во время прямого эфира YouTube-канала «Соловьев LIVE».

А первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что решение об оказании другими государствами помощи России в ликвидации последствий ЧС с разливом топлива в Норильске принимает руководство страны.

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (для — прим. РВ) ликвидации ЧС», — сказал он, добавив, что сейчас задействована группировка численностью около 500 человек, 200 единиц техники, а количество резервных емкостей увеличено до 13,5 тысячи.

А вот нестандартный взгляд на эту ситуацию авторов Telegram-канала «Майор и Генерал»: «Нет, ребята, „нового Чернобыля“ у вас из этой темы не получится. Даже не пытайтесь. Сначала со своими проблемами разберитесь. У вас там их теперь немало».

На кадрах, снятых МЧС, можно увидеть зону бедствия с высоты птичьего полёта, а также работу спасателей-ликвидаторов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591515972

Метки: Новости

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