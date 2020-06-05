Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
«Для нацистов уничтожить наше государство можно было, только уничтожая его будущее — детей. Дети с исторической самоидентификацией, помнящие своих родителей, дом, страну, — вот что было самым опасным для врага», — подчеркивает Малышева.
«Детей казнили вместе с их родными, с матерями. И неслучайно при оценке потерь мирного населения добавляют фразу «в том числе и дети», — поясняет историк.
Казни в детском доме и смерти от болезней
«Сердце сжималось от боли при виде этих малышей, страдающих от жестоких условий жизни. Если взрослый мог кое-как влачить жалкое существование, то дети в большом проценте случаев гибли и от голода, и от заболеваний», — писал Бараненко.
Детская кровь для оккупантов
«Оккупанты массово пользовались детьми как источником донорской крови для лечения собственных раненых, что зафиксировано во многих документах. Это одно из злодеяний против детства, потому что такая потеря крови влекла за собой в итоге смерть ребенка», — говорит Елена Малышева.
Наказания за «преступления»
Выколотые глаза и отрезанные уши
«На глазах у матери самую маленькую девочку Варвару фашистские гады изрезали всю ножом, отрезали уши, выкололи глаза, старшей дочери комсомолке Лиде эти же изверги разбили лицо, разрубили нос, вырезали язык. Замучив всех четырех дочерей, гитлеровские бандиты предали смерти мать», — говорится в акте об этом преступлении.
Обложка: Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат. Архивное фото © РИА Новости
Источник: https://nstarikov.ru/zverskie-kazni-detej-kak-gitlerovcy-pytalis-unichtozhit-budushhee-rossii-115964
Ну фашисты понятно. А коммунисты зачем уничтожили миллионы детей?
Тоже кровь забирали?