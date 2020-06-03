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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Начало вывода советских войск из Афганистана

09:30. 3 июня 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


28 апреля. Солдат в Кабуле


28 апреля. Вдова скорбит на Военном кладбище мучеников


28 апреля. Советские войска в Кабуле за несколько недель до официального отъезда из страны


1 мая. Дворец Даруламана, штаб-квартира Советской армии, базирующейся в Кабуле


1 мая. Кабульский продавец ковров


1 мая. Повседневная жизнь в Кабуле, за год до гражданской войны и в начале вывода советских войск. Юноши и девушки гуляют в кабульском парке


1 мая. Советский десантник в Кабуле


1 мая. Уличная сцена в Кабуле


10 мая. Мухаммед Наджибулла в парламенте Афганистана за несколько дней до начала вывода советских войск из Афганистана


16 мая. Вывод советских войск из Кабула


16 мая. Мухаммед Наджибулла во время церемонии вывода советских войск из Кабула


18 мая. Колонна бронетранспортеров Советской Армии пересекает мост в Термезе на советско-афганской границе.


18 мая. Возвращением советских войск из Афганистана в Термез


18 мая. Узбечка приветствует советские войска в Термезе, когда они возвращаются из Афганистана


18 мая. Эмоциональная мать обнимает своего сына, который только что пересек советско-афганскую границу в Термезе


21 мая. Торжественная встреча советскх войск в Термезе


21 мая. Высокопоставленные лица аплодируют на трибуне, когда советские войска маршируют на параде в Термезе после возвращения из Афганистана


21 мая. Советские официальные лица под огромным портретом Ленина в Термезе во время парада


21 мая. Советский солдат, потерявший левую руку во время афганской войны во время парада в Термезе

Источник: https://humus.livejournal.com/7249604.html

Метки: афганистан, история, Россия, средняя азия, фото

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