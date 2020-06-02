Колонны выборгского залива

Волею судьбы в компании очень приятных женщин судьба занесла меня в окрестности города Выборг на поиск и изучение колонн. Сам я туда не собирался, и если бы не безудержная активность < ![CDATA[ ]]> Лидии Соловьевой< ![CDATA[]]> наверное вряд ли бы вообще когда-нибудь там оказался. За что ей большое спасибо. А так же отдельное спасибо за подобранную команду в лице < ![CDATA[ ]]> Татьяны Гасниковой< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> Анны Кирилловской< ![CDATA[]]> .



Два года назад общественность взбудоражила новость о найденных в Финском заливе колоннах. Вот их мы и поехали изучать. Новостной ролик 2018 года.



В ролике говорится что это колонны потерянные при строительстве Иссакиевского собора. Правда позднее появились и версии о том, что это якобы для Казанского собора.

Теперь суть дела.

В данный момент в Финском заливе уровень воды естественный, при том что дождей не было уже как минимум неделю, а больших и того больше, и погоды стоят последние деньки солнечные и тихие. Я в принципе ожидал что вряд ли колонны будут над водой, не июль-август чай, но все-таки такая надежда теплилась. Ибо под водой искать колонны будет сложно, особенно если не иметь четкого понимания их местонахождения. Колоны оказались под водой, но мы их все-таки нашли. Надо сказать, что в одиночку это вряд ли бы получилось, вода достаточно мутная оказалась, и увидеть их получилось только вперед смотрящим стоя в лодке. Сидя в лодке их вдалеке не увидеть, мешает преломление лучей.



И так, что оказалось. Имеем две колонны и несколько блоков правильной формы. Колонны рядом, в одной оси, блоки сбоку от колонн. Это кадр из ролика.





Теперь техническая информация по результатам исследования. Это гранит, породы розового рапакиви (выборгиты). Рапа (рисунок породы) среднеразмерная, в основной массе порядка 2-4 см, самые крупные пятна рапы имеют диаметр до 6,5-7 см, выраженной округлой формы. Крупных пятен (рапы) много, они не носят исключительный характер. Собственно рисунок породы достаточно характерный с очень хорошими отличительными признаками. В Санкт-Петербурге изделий из гранита этой породы много. Встречается в блоках набережных, на Старо-Калинкином и Ломоносовском мостах, в ряде блоков в основании Казанского собора и так далее. Колонны Исаакиевского собора отличаются по рисунку, там преобладает рапа мелкая и среднеразмерная в основном неправильной геометрии. Как минимум колонны нижней колоннады, какие на верхней я не помню и детальных фотографий у меня в коллекции нет. После карантина надо будет изучить этот вопрос.



Колонны в данный момент лежат на глубине 120 см. Одна чуть глубже, частично занесены песком. Длина колонн 930 см, диаметр в широкой части 140 см, в узкой 130 см. Все измерения с погрешностью плюс-минус 2 см. Измерялась колонна которая меньше затоплена.



В широком торце на обоих колоннах имеется как минимум по одному выступу в 3-4 см. Выступ ровный, однозначно технологического характера. Скорее всего с обратной стороны есть такой же выступ, однако проверить его наличие в данный момент не представлялось возможным. Равно как и в узкой части. Слишком глубоко, рукой не дотянуться. Кроме того, надо копать в песке. Если предположить что с обратной стороны есть такой же выступ, а это скорее всего так, ибо наличие лишь одного выступа не имеет логического объяснения, то налицо технологический проем для закрепления гранитного блока в неком зажиме. А раз так, то заготовка под колонну либо стояла, либо висела горизонтально в этих самых зажимах. Проще говоря, делали её на токарном станке. При этом резец ли вращался, заготовка ли вращалась, не важно. Важно что делалось на станке. Кстати, геометрия колонн очень точная. Это не ручная работа каким нибудь зубилом на глазок. Это работала машина с фиксированным ходом резца по салазкам. Я нашел один скол размером в ладонь, но это вероятно след механического повреждения при падении.



Это черновые заготовки. Торцы не обработаны. Кроме того, если предположить декоративный характер колонн, на что указывает разный диаметр в торцах, то колонны подлежали дальнейшей чистовой обработке. На схеме я показал правильную геометрию колонн. Внизу колонны, где крепится так называемая база, происходит выборка под основание колонны, всегда меньшего диаметра. Обычно это монолит с основным телом колонны, но бывает что это отдельный элемент. Там где ставится капитель колонны, обычно ровная площадка. Серым цветом я показал как сейчас выглядят колонны в заливе.







Теперь к вопросу, куда предназначались эти колонны. Размер колонн я уже показал. Расчет веса колонн будет следующим.

(1,4+1,3):2=1,35м – это средний диаметр колонн. Высчитываем объем так:

1,35 (средний диаметр) :2 = 0,675 (радиус) х 0,675 = 0,456 (возвели в квадрат) х 3,14 =1,43 (площадь круга) х 9,3 = 13,3 кубических метра. Умножаем на плотность рапакиви 2,7 и получаем 35,9 тонн. Округляем до 36 тонн. Это вес черновых заготовок которые сейчас лежат в воде. Если мы будем приводить колонну в правильный вид, то придется радиус уменьшить примерно на 5 см, а так же учесть основание под базу. То есть вес колонны в чистом виде будет меньше на 2+ тонны. Не более 34 тонн. И не менее 32 тонн при примерном сохранении общих геометрических параметров.



Что мы имеем по факту. А по факту мы имеем то, что эти колонны не подходят ни под Исаакиевский собор, ни под Казанский собор. Колонны нижней колоннады Исаакиевского собора имеют вес по разным источникам 114-117 тонн при длине 17 метров, а верхней колоннады 64-67 тонны при длине в 14 метров. Это если верить < ![CDATA[ ]]> официальным справочникам< ![CDATA[]]>. Правда там есть еще колонны четырех малых куполов и полуколонны на фасаде стен. Их размеры и вес мне не известны, но на вид они не подходят по размерам (меньше). Колонны Казанского собора имеют вес 26-30 тонн по разным источникам, при этом на < ![CDATA[ ]]> официальном сайте собора< ![CDATA[]]> указано что они имеют длину в 10,7 метра. То есть тоже мимо. И по фактуре породы они тоже не подходят. Рапа (пятно) колонн Казанского собора крупная, некоторые более 10 см, то есть значительно крупнее чем у колонн в Финском заливе.



Кстати, забыл написать. Надо было в начале статьи. Хотя те, кто регулярно читают мои статьи уже это знают, ибо я это писал не однократно. Слово рапакиви, которое все переводят как “гнилой камень” с финского языка, это не правильный перевод. Рапа-киви, два корня в слове. Киви – это камень, рапа – это пятно, кругляшок. Дословный перевод – это пятнистый камень, рябой камень, и тому подобное. Понятие “гнилой камень” слэнговое в среде камнерезчиков, по той простой причине, что на гранитах породы розового рапакиви растет мох, лишайники и прочая плесень. В отличие от серых гранитов, которые в виду мелкозернистости, а значит меньшей гигроскопичности и большей твердости почти не подвержены разного рода зарослям. Как минимум в краткосрочной перспективе. Именно по-этому серые и черные граниты чаще используются например на могильных памятниках. Поставил и забыл, никакой плесени. На памятниках из розового рапакиви уже через несколько лет вы увидите некрасивую поросль.



Теперь к вопросу о том, как колонны там оказались. Начать хочется с того, что версия о том, что колонны с баржи, которую унесло ветром при доставке колонн из карьера в Пютерлаксе (ныне Финляндия) совершенно исключена. Данное место в тихой бухточке спрятанной за полуостровом. В данном регионе сильные ветра могут быть исключительно двух направлений. Это либо запад – юго-запад (атлантические циклоны), либо восток-северо-восток, преимущественно в летний период. Сильный ветер остальных направлений может быть только лишь в краткосрочный временной отрезок измеряемый десятками минут в случае грозы. Пунктирной линией я обозначил примерный вектор пути из Пютерлакса. Это далеко.





И даже если предположить, что доставка велась маршрутом вдоль берега, все равно не получится, ибо все прямые варианты сноса судна ветром не попадают в нужное место.

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Здесь я все подробно разрисовал. Красная звездочка это место где лежат колоны. Черные круги обозначают каменные гряды. Плюс к этому нужно отметить то, что все берега в камнях. Сплошные насыпи дикого камня, без явных следов обработки. Бухта образована маленьким каменным мысом, на нем есть выработанный гранитный карьер. Он обозначен желтым квадратиком. Если предположить что колонны были выработаны в этом карьере, то по сути есть лишь три возможных варианта пристани. Самые удобные и логичные обозначены желтой звездочкой. Их два. Там все ровненько и чистенько, прямой азимут в открытое море (Выборгский залив). Вот фото места под номером 1. Кликабельно (очень красиво). Огромная почти ровная каменная площадка, там где торчат березки удобный подход к воде.

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Это место под номером два. Оно проглядывает между сосен, видно песочек. На участке в 60-70 метров есть парочка удобных пятачков.

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Голубенькой звездочкой обозначено менее удобное место для причала. Но тем не менее, теоретически можно предположить, что и оттуда могли камень вывозить. Правда при этом нужно снайперски пройти сквозь две каменные гряды. Одну гряду видно в центре снимка, вторая не попала в кадр, она сразу по левому обрезу фотографии. И само место каменистое, много подводных камней. Вот это место. Кликабельно. Вообще все фото будут кликабельны.

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Сам карьер выглядит вот так.

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На последнем фото видны следы от двух лунок куда вставлялись клинья при выработке камня. В целом хочу отметить что весь гранит в трещинах и хорошо видно что выработка камня (блоков) шла по естественным трещинам. Имеется три яруса выработки блоков в вертикальной оси. Порода камня совпадает с породой колонн. Однако нужно отметить и то, что в обозримой округе практически весь гранитный массив именно этой породы с описанным выше характерным рисунком рапы. По правому краю снимка видно относительно удобное место для причала, это все то же место под номером два. С высокой степенью вероятности причал здесь и был, во всяком случае я бы сделал именно здесь. Теперь что касаемо обработки камня. В карьере следы выработки камня имеются. Осколки, лишние фрагменты. При этом места, где могла бы быть обработка блоков в колонну, я не увидел. Видимо хорошо зачистили, либо колонны не отсюда. На схеме я показал что колонны в укромном местечке в глубине бухты. При условии причала в зоне 1 и 2, в эту точку судно с колоннами попасть не могло никак. Теоретически возможно попадание из точки обозначенной голубой звездочкой. Но при каких условиях бы это произошло, совершенно не понятно. Это закрытая бухта, там сильного ветра с волной которая могла бы сорвать судно с якоря быть не может. Да и кто будет грузить и отправлять куда-то судно в шторм? И вообще, в экстренной ситуации любой капитан первым делом бросает якорь чтобы судно не унесло. В общем логики мало, а вернее нет вовсе.



Самое логичное предположение будет в том, что судно с колоннами занесло в бухту по линии обозначенной оранжевым цветом. Тогда нужно предположить что колонны везлись из района обозначенного оранжевой скобкой. Там большой залив и не исключено что имелись так же выработки гранита (карьеры). При этом так же вполне логичным будет предположение о том, что колонны как раз везлись в этот залив. То есть не оттуда, а туда. Тем более что там есть достаточно большой населенный пункт, это поселок < ![CDATA[ ]]> Балтиец< ![CDATA[]]>, с достаточно древней историей. Был, допустим, в этом “Балтийце” особняк какого-нибудь местного барыги или князька, возжелавшего каменные колонны у себя в огороде, но не срослось. В общем можно только гадать.



И в заключении вишенка на торте. Я бы даже сказал жирная такая вишня. Ползая по окрестностям был обнаружен невероятный артефакт который просто в яблочко попадает доказывая мою гипотезу о грандиозной катастрофе в относительно недавнем прошлом. Как я предполагаю в промежутке между концом 12 и серединой 14 века, о чем я писал в серии статей под названием < ![CDATA[ ]]> “когда утонул Пра-Питер”< ![CDATA[]]>. Были обнаружены выходы мягких магматических пород сформировавших гранитный массив. При этом на поверхности массива следы в виде вмятин от падающих камней. Эти камни разбросаны там повсюду. Я представил себе визуальный ряд этого события – жуть жуткая. Там следы нескольких выходов жидкой массы. Ну как жидкой, относительно жидкой. Судя по следам её консистенция была сопоставима с плотным песком или землей. Камни летели с неба, большие и малые. Самые крупные имели вес под сотню тонн, там есть несколько таких камней, причем некоторые укатились достаточно далеко поверх более мелких. Были обнаружены и следы направления полета камней. То есть некоторые падали буквально с неба, а некоторые в горизонтальной продольной плоскости оставляющие чиркающие следы. И, самое главное, то что каверны в этих выходах разные, и структура магматических выходов ( рисунок камня) тоже разная. Имеем на лицо как минимум два события разнесенного во времени. Первое событие выдавило породу гранита как раз той структуры и рисунка как на колоннах. Крупная и средняя округлая рапа. Затем следы того, как этот массив разорвало и выперло второй слой. Он более светлый, в нем больше мелкого зерна, а округлая крупная рапа уже в редком варианте.



Второй раз покажу это фото (там где удобный причал под номером 1). Теперь посмотрите на более серый гранит впереди и более светлый за ним. Серый впереди, это обычный гранит как везде, без следов “мягкости”. За ним, светлый гранит с вмятинами. А вмятины оставили камушки которые на нем и лежат. Эти камушки прилетели с неба. Крупные камни на заднем плане имеют несколько десятков кубических метров в объеме и вес под сотню тонн. Крупный камешек в конце лежит поверх маленьких.



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Вот этот более светлый гранит. Весь в вмятинах.

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Видите подряд три камня? Обратите внимание на третий. Он красного цвета. Один такой. Выходы такого красного гранита мы проезжали на машине примерно в 20 км от этого места. Представляете масштабы катаклизма, при котором камушек летел десятки километров?

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Теперь понятно как крепость Копорье взлетела на 100 метров над уровнем моря. Здесь так колбасило, что земля буквально кипела и ходила ходуном. Думаю высота волн в некоторых локациях измерялась сотнями метров. Погибло всё, или почти всё.



Вот следы вблизи, видно и чиркающий след.

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После вишенки на торте будет малинка. Сладенькая. Заключается она в следах человеческой деятельности по еще не полностью окрепшему камню. Я когда увидел сперва эти следы, обалдел. Долго ходил и не понимал как это могло быть сделано. Каким инструментом. Дисковая пила отпадает, там есть следы которые она оставить не может. Тросовая пила тоже отпадает. Про клинья и говорить нечего, это в самой середине гранитного плато. В голову приходил только вариант с водной резкой (< ![CDATA[ ]]> гидроабразивная резка< ![CDATA[]]>). При том что очень похоже на то, что прорезано только сверху. Но вариант с водной резкой никак не вписывается ни в какие теории, это технология 21 века. Ходил думал, пока не увидел вмятины и не понял что гранит в какой-то момент был мягким. Похоже его прорезали чем-то схожим с современным электролобзиком. Правда этот “лобзик” явно ехал по какой-то направляющей, на какой-то вагонетке, уж больно ровно, а две прорези уж слишком точно параллельны. Видно что было две или три резки. Причем одна из них шла судя по всему в ручном режиме, ибо есть локально некоторые искривления линии совместимые с размером человеческого шага. В общем вот вам фото, сами смотрите и сами думайте. Может что подскажите. Как по резке камня, так и по возможным способам его доставки. Включая куда и кому. А так же как колонны выгружались с “затопленной” баржи. Без нахлестов, без следов самой баржи.



Это первая резка, в “ручном режиме”, от уреза воды. Кстати ближе к воде на лицо следы эрозии, то есть уже пошли расслоения и отслоения.



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Чуть поодаль. В сумме примерно полтора-два десятка метров.

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А это то что я условно назвал резкой на вагонетке. Это до ёлочки…

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а это за ёлочкой.

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Ни о каких природных трещинах здесь речи идти не может. Природных трещин там и так миллион, во все стороны.



Ну вот в общем-то и всё.



В заключении несколько фотографий для полноты картины. Камни и красота. Божественная красота.< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



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Колонны.

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Всем спасибо.

источник < ![CDATA[ ]]> https://zodchi1.livejournal.com/13807.html< ![CDATA[]]>