Новости Украины и Новороссии 31 мая 2020

Журналистка киевского издания Klymenko Time Армина рассказала о том, как прошёл год президентства Владимира Зеленского и как оно сказалось на жизни Украины.

По её словам, «для человека, который перед выборами завесил полстраны агитационными билбордами „Весна придёт — сажать будем“, Зеленский вряд ли оправдал ожидания своих сторонников».

Так, обвинительный приговор не услышал «ни один депутат парламента, ни один высокопоставленный чиновник ни прошлой, ни предыдущей, ни сегодняшней власти».

«Не сидит ни Пашинский, ни Парубий, ни Свинарчук, ни Грымчак, ни Стерненко, ни тем более сам Порошенко», — отметила Армина.

При этом сам Зеленский понимает, что и «войну так просто не свернуть, а пенсионерам так просто пенсии не добавить, да и эпоху бедности так просто не одолеть».

Справедливости ради Армина отметила, что «у Зеленского было и много достижений за последний год». Так, «из ведущего корпоративов и комика он превратился в политика, который на равных беседует с Дональдом Трампом, Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами».

«Зеленскому удалось понравиться части своих избирателей. Непопулярное правительство Гончарука он отправил в отставку, убрал также непопулярного генпрокурора. У него были успехи, но их было так мало», — добавила Армина.

Самое положительное, по её словам, — это возвращение моряков и обмен пленными. Но олигархи и монополия, а также нерасследованные дела и неподотчётность силовиков — все те вопросы, которые год назад Зеленский задавал на стадионе Порошенко, сейчас он может смело задать себе.

«Да, у него действительно другая форма ушей, бровей, другой рост и вес и хороший костюм, — заметила Армина. — Тем не менее, вопросов накопилась масса. И это не только отсутствие реакции на Байдена, Порошенко, заигрывание с МВФ и закон о земле, санкции против Эрмитажа и российских соцсетей — эти и ещё те вопросы, в которых «Зе» переплюнул даже Порошенко. И в первую очередь — это, конечно же, отсутствие обещанного и такого ожидаемого украинцами прогресса в мирном разрешении конфликта на Донбассе.

«Поведение Зеленского — это не совсем честная версия риторики Порошенко. Порошенко был честен, когда говорил, что перспективы Украины — „это мир, развитие и счастье каждого, а участь Донбасса в том, чтобы дети сидели в подвалах и не ходили в школы“. Зеленский же преподносит очень недружелюбные вещи только под соусом мирной риторики», — рассказала журналистка.

И далее она описала «печальное зрелище», которое усугубляет множество фактов: отсутствие экономического развития, отсутствие верховенства права, грабёж страны, дилетанты на руководящих должностях, «соросня», которая отстаивает интересы западных партнёров, но не Украины. Плюс к тому же абсолютно провальная кадровая политика, «где процветает не кумовство, а квартальство».

«На местных выборах партию Зеленского ждёт множество неприятных новостей, — поделилась размышлениями блогер. — Сегодня первый сезон сериала „Зеленский-президент“ завершён. Развязка сюжета поражает своей неоднозначностью, где освободитель страны от Порошенко становится „вторым Порошенко“ — такой парадокс судьбы».

Единственная причина, по которой Зеленский стал президентом, по словам блогера, заключается в том, что у власти был Порошенко. И «феномен Зеленского» и «Слуги народа» породила «совершенно искренняя, бесплатная ненависть к Порошенко». А от Зеленского требовалось в генеральной линии этого сериала только одно: не быть как Порошенко.

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