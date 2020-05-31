Новости Украины и Новороссии 31 мая 2020
- 09:57 Нужно вернуть российский рынок, власти спасти экономику не смогут, — депутат Рады.
- 05:35 «Приговор Украине» (ВИДЕО).
- Вчера 20:39 Разгрузка тюрем – очередное требование МВФ?.
- Вчера 19:45 Украинский пропагандист Бабченко раскритиковал Пушкина и Бродского.
Нужно вернуть российский рынок, власти спасти экономику не смогут, — депутат Рады
Народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская в эфире украинского телевидения заявила, что нынешние киевские власти не смогут спасти экономику Украины.
«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень.
И упомянутые в программе правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС также ситуацию не спасут», — прокомментировала она представленную правительством Шмыгаля стратегию.
«Во-первых, если квоты и увеличат, то несущественно, а во-вторых, наши предприятия никогда не были ориентированы на ЕС, а для Европы мы все равно останемся сырьевым придатком.
Здесь нужно смотреть правде в глаза — промышленность мы сможем восстановить, только вернув старые рынки сбыта и сняв экономическую блокаду с неподконтрольного Донбасса, который всегда являлся основным „добытчиком“ сырья для отечественной промышленности», — заявила Королевская.
По её словам, если обычный малый предприниматель посмотрит эту стратегию кабмина, он не найдет для себя ответа, как конкретно его поддержит государство.
«Самый красноречивый слайд из всех 88 страниц презентации — это создание новых рабочих мест. Если посмотреть, в каких сферах будут созданы рабочие места — строительство дорог, социальные службы, архивные учреждения, лесное хозяйство, курьерская доставка, строительство жилья, дворники, — то становится вполне очевидно, что никакого восстановления промышленности, развития малого и среднего предпринимательства, возрождения экономики в результате реализации этой программы не будет.
Это правительство абсолютно непрофессионально, оно не чувствует проблемы людей, не понимает проблем страны, лишено стратегического и прагматического подхода и не способно работать в направлении построения государственного протекционизма, очень эгоистичного и прагматичного, который будет защищать интересы национального производителя и внутреннего инвестора, а не работать в угоду западным кредиторам», — заключила депутат.
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«Приговор Украине» (ВИДЕО)
Журналистка киевского издания Klymenko Time Армина рассказала о том, как прошёл год президентства Владимира Зеленского и как оно сказалось на жизни Украины.
По её словам, «для человека, который перед выборами завесил полстраны агитационными билбордами „Весна придёт — сажать будем“, Зеленский вряд ли оправдал ожидания своих сторонников».
Так, обвинительный приговор не услышал «ни один депутат парламента, ни один высокопоставленный чиновник ни прошлой, ни предыдущей, ни сегодняшней власти».
«Не сидит ни Пашинский, ни Парубий, ни Свинарчук, ни Грымчак, ни Стерненко, ни тем более сам Порошенко», — отметила Армина.
При этом сам Зеленский понимает, что и «войну так просто не свернуть, а пенсионерам так просто пенсии не добавить, да и эпоху бедности так просто не одолеть».
Справедливости ради Армина отметила, что «у Зеленского было и много достижений за последний год». Так, «из ведущего корпоративов и комика он превратился в политика, который на равных беседует с Дональдом Трампом, Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами».
«Зеленскому удалось понравиться части своих избирателей. Непопулярное правительство Гончарука он отправил в отставку, убрал также непопулярного генпрокурора. У него были успехи, но их было так мало», — добавила Армина.
Самое положительное, по её словам, — это возвращение моряков и обмен пленными. Но олигархи и монополия, а также нерасследованные дела и неподотчётность силовиков — все те вопросы, которые год назад Зеленский задавал на стадионе Порошенко, сейчас он может смело задать себе.
«Да, у него действительно другая форма ушей, бровей, другой рост и вес и хороший костюм, — заметила Армина. — Тем не менее, вопросов накопилась масса. И это не только отсутствие реакции на Байдена, Порошенко, заигрывание с МВФ и закон о земле, санкции против Эрмитажа и российских соцсетей — эти и ещё те вопросы, в которых «Зе» переплюнул даже Порошенко. И в первую очередь — это, конечно же, отсутствие обещанного и такого ожидаемого украинцами прогресса в мирном разрешении конфликта на Донбассе.
«Поведение Зеленского — это не совсем честная версия риторики Порошенко. Порошенко был честен, когда говорил, что перспективы Украины — „это мир, развитие и счастье каждого, а участь Донбасса в том, чтобы дети сидели в подвалах и не ходили в школы“. Зеленский же преподносит очень недружелюбные вещи только под соусом мирной риторики», — рассказала журналистка.
И далее она описала «печальное зрелище», которое усугубляет множество фактов: отсутствие экономического развития, отсутствие верховенства права, грабёж страны, дилетанты на руководящих должностях, «соросня», которая отстаивает интересы западных партнёров, но не Украины. Плюс к тому же абсолютно провальная кадровая политика, «где процветает не кумовство, а квартальство».
«На местных выборах партию Зеленского ждёт множество неприятных новостей, — поделилась размышлениями блогер. — Сегодня первый сезон сериала „Зеленский-президент“ завершён. Развязка сюжета поражает своей неоднозначностью, где освободитель страны от Порошенко становится „вторым Порошенко“ — такой парадокс судьбы».
Единственная причина, по которой Зеленский стал президентом, по словам блогера, заключается в том, что у власти был Порошенко. И «феномен Зеленского» и «Слуги народа» породила «совершенно искренняя, бесплатная ненависть к Порошенко». А от Зеленского требовалось в генеральной линии этого сериала только одно: не быть как Порошенко.
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Разгрузка тюрем – очередное требование МВФ?
Уплотнение и разгрузка а также вип-камеры для тех, кто не хочет скончаться через пару лет.
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Украинский пропагандист Бабченко раскритиковал Пушкина и Бродского
Пытающийся получить политическое убежище в Эстонии (и в целях конспирации рассказывающий своим читателям про Израиль), украинский пропагандист Аркадий Бабченко, комментируя 80-летие Иосифа Бродского, упомянул и о Пушкине.
«Но знаете, что не может не радовать? Что в украинской части ленты на восьмидесятилетие Бродского — абсолютная тишина. Вот совершенно. Ни одного поста… В украинской — ни такого дня рождения, ни такого поэта просто нет.
Лично мне на нобелевского лауреата стало полностью плевать после его совершенно мразотного, мелкого, гнусного, имперского стишка “На независимость Украины”. После этого человек для меня просто перестал существовать. Со всей своей поэзией и лауреатством…
Был бы жив сегодня — уже портрет Сталина на стене бы, небось, висел, да с Юнной Мориц на пару стихи про бандеровцев и свободный народ ДНР писал бы.
Да, в Украине сейчас ситуация не очень. И ДБР за картинами бегает. И клоун президентом. И брататься-целоваться обратно хотят. И прочее, и прочее, и прочее. Но в глубине, под всей этой коркой, тектонические сдвиги уже произошли. И сами они уже необратимы. Чтобы их повернуть вспять, нужно заново оккупировать, выжигать каленым железом мову, национальную культуру, запрещать преподавание на родном языке родных поэтов и насаждать Бродского силой.
Без этого — уже не будет.
Да, эти изменения так же медленны, как тектоника плит, но как континенты ползут друг от друга, так и Украина — по пять миллиметров в год, но ползет от Империи. Имперского нобелевского лауреата в её информационном поле уже не существует.
Шесть лет назад государственные празднования были бы…
А сейчас… А сейчас — Стус, Костенко, Сковорода и Лесь.
Своя культура сейчас. Гигантский скачок возрождения национальной памяти и культуры. Во всем. В кино. В поэзии. В театре. А, главное, в восстановлении уничтоженного, истоптанного прошлого.
И имперским поэтам места уже нет.
Идите к черту. Со всеми своими поэтами. Стихами. Бродскими. Пушкиными. Достоевскими. Нупогодями. Машами и медведями. Со всей своей е**** имперской культурой.
Никогда мы не будем братьями (с).
“С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса”.
Неа. Не будут. Помирали — с вами воевали и помирали — и хрипели «брехню Тараса», а не великие строчки вашего е***** Александр Сергеевича. Не будем. Рабов до раю не пускают».
В заключение уже традиционно Бабченко попросил у своих читателей денег.
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