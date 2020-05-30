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Вечный город в 1900 году

10:02. 30 мая 2020 153 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



Базилика Святого Петра с виллы Дориа-Памфили


Князь Бернгард Генрих Карл Мартин фон Бюлов с супругой Марией Беккаделли ди Болонья


Вид на Пантеон с обелиском Рамзеса Великого


Вид на Форум на Капитолийском холме


Забитая площадь Святого Петра


Испанская лестница


Рынок на Кампо-деи-Фиори


Колизей




«Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского папы»


Мост «Понте-Ротто» и Тиберина видны за рекой Тибр, которая недавно вышла из берегов из-за сильного дождя


Площадь Порто ди Рипетта


Портрет женщины и маленького ребенка, сидящих в конном экипаже


Похороны короля Умберто I. Италия, Рим, 9 августа


Праздник винограда


Площадь Испании


Расчистка мусора во время археологических раскопок на Римском форуме


Вилла Медичи и Французская академия


Рыбаки ловят рыбу в реке Тибр


Спасение жителей при наводнении


Базилика Святого Петра

Источник: https://humus.livejournal.com/7243692.html

Метки: история, италия, фото

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