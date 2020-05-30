Вечный город в 1900 году
10:02. 30 мая 2020 153 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Базилика Святого Петра с виллы Дориа-Памфили
Князь Бернгард Генрих Карл Мартин фон Бюлов с супругой Марией Беккаделли ди Болонья
Вид на Пантеон с обелиском Рамзеса Великого
Вид на Форум на Капитолийском холме
Забитая площадь Святого Петра
Испанская лестница
Рынок на Кампо-деи-Фиори
Колизей
«Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского папы»
Мост «Понте-Ротто» и Тиберина видны за рекой Тибр, которая недавно вышла из берегов из-за сильного дождя
Площадь Порто ди Рипетта
Портрет женщины и маленького ребенка, сидящих в конном экипаже
Похороны короля Умберто I. Италия, Рим, 9 августа
Праздник винограда
Площадь Испании
Расчистка мусора во время археологических раскопок на Римском форуме
Вилла Медичи и Французская академия
Рыбаки ловят рыбу в реке Тибр
Спасение жителей при наводнении
Базилика Святого Петра