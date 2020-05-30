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«Шамана, изгоняющего Путина» признали опасным для окружающих и оставили в психиатрической больнице

22:58. 30 мая 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Шамана, изгоняющего Путина» признали опасным для окружающих и оставили в психиатрической больнице | Русская весна

Специальная врачебная комиссия психоневрологического диспансера в Якутске признала «шамана» Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для окружающих. Об этом сообщают либеральные СМИ и так называемые «правозащитники».

«Со слов главного врача диспансера О. А. Припузова, в понедельник, 1 июня, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар, диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации…. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться», — сообщил некий координатор  организации со странным названием «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

О задержании Габышева и его отправке в «психушку» стало известно еще 12 мая. Сотрудники полиции пришли в квартиру самоназначенного якутского шамана и увезли его в больницу. 

В 2019 году Габышев организовал «поход на Москву», чтобы «изгнать там Путина». Больной считает президента России порождением темных сил, с которыми под силу справиться только шаману. В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истек срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход. 

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Источник: https://rusvesna.su/news/1590850897

Метки: Новости

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