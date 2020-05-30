Новости Украины и Новороссии 30 мая 2020
- 05:00 «Хозяева Зе»: Кому на самом деле служит президент Украины? (ВИДЕО).
- 04:00 Запад выдвинул ряд жёстких требований Украине: как Киев будет их исполнять? (ВИДЕО).
- 02:00 В России ответили на заявление Кравчука про «агрессивные дела» Москвы.
- Вчера 23:30 Разборка кланов: в МВД Украины заявили, что установили заказчиков беспорядков со стрельбой под Киевом.
- Вчера 18:31 Да будь ты хоть ветеран космических войcк – будешь сидеть.
«Хозяева Зе»: Кому на самом деле служит президент Украины? (ВИДЕО)
Владимир Зеленский в течение года находится под лупами СМИ, разведок и политиков. Разбирают каждый эпизод, но никто не отвечает на вопрос о роли и потенциале Зеленского. Пока будут искать ответ в его высказываниях, ответа не найти. В списке потенциальных «хозяев Зе» — Россия, Америка, Европа, олигархи, семья, украинский народ.
Россия, плюс. Через малозначащие уколы укрепил моральное право на политические и экономические решения в рамках национальных интересов России. Заявлениями о сильной армии девальвировал евроамериканский козырь — «… злобная Россия воспользовалась неопытностью нового президента и слабостью украинской армии и нанесла поражение Украине…».
Запретами языка и культуры, отрицанием общей истории ускорил переезд в Россию квалифицированных специалистов.
Россия, минус. Ущемлял интересы «Газпрома», дискредитировал в ООН и ОБСЕ, просил о продлении санкций, понимая, что лезет в карман каждому россиянину.
Разрушает общую историю и пытается принизить роль России в победе над нацизмом, угнетает русский язык и российский бизнес.
Америка, плюс. Помог демократам утечкой переговоров с Трампом. Трампу — переговорами Байдена. Сыграл в пользу сланцевого газа на европейском рынке. Ущемляет интересы Китая.
Америка, минус. Подогревает внутриполитический раскол. Ослабляет позиции США в Европе и переговорную позицию с Россией через дискредитацию мягкой силы США.
Европа, плюс. Открыл рынок земли. Улучшил условия для импорта рабочей силы через закрепление безнадеги украинцев по доходам, безопасности, образованию и медицине.
Понизил уровень конкурентоспособности украинских товаров через рост тарифов и ревальвацию гривны, внутреннюю нестабильность, создание энергодефицита путем дискриминации АЭС в пользу угольных ТЭС, ВИА и запрета импорта.
Европа, минус. Публично унижает, умаляя европейскую помощь, способствует расколу ЕС и НАТО, устраивая свары с Венгрией и Болгарией, играет на противоречиях Германии и Польши в газовом вопросе, подрывает политическую роль Германии, игнорируя формулу Штайнмаера.
Олигархи, плюс. Обеспечил паузу для эвакуации.
Олигархи, минус. Олигархи как явление, возникшее при Кучме, похоронили своими руками «праздник жизни», устроив Майдан и подписав Соглашение об ассоциации. На современной Украине являются единственной опорой суверенитета. Внешние игроки из Европы и Америки воспринимают их как угрозу, несмотря на их компрадорскую сущность и клятвы в верности. Сначала убрали Фирташа, Курочкина. Убирают Коломойского.
Лозунг Майдана «Гэть олигархов» воплотится в жизнь при Зеленском. Правда, Украине и украинцам от этого не станет легче.
Семья, плюс. Повысил медийный потенциал с местечкового на глобальный уровень.
Семья, минус. Понизил комфорт, безопасность и текущие доходы.
На инаугурации ничего не заявил, а мог, например, сказать: «… изучил Минские соглашения и считаю их вредными для Украины. За год разберусь, накажу украинских подписантов, а у гарантов и Донбасса буду просить о смягчении автономии. На время переговоров прекращу стрельбу, освобожу пленных. Проверю боеготовность армии…»
Тогда через год правления доложил бы, что: о смягчении Минского соглашения не договорился; понял, что армия не готова к войне. Готов отдать приказ на штурм Донбасса и объявить военное положение на всей территории Украины.
Предупредил бы, что международные институты под войну денег не дают, посему — в течение года для всех украинцев хлеб и вода, смирение с массовыми жертвами.
Пообещал бы поставить вопрос о войне в Раде в течении 10 дней и, если не наберет конституционного большинства, — выполнит Соглашение. Наберет — воюем.
На самом деле Зеленский просто повесил ответственность за гибель мирных граждан и войну на себя. Заявлениями о Великой Отечественной отрезал отступление не только в Ялту, но и в Кривой Рог.
Украинский народ, плюс. Избавил от Порошенко.
Украински народ, минус. Понизил уровень благосостояния, прав и свобод, включая право на жизнь, родной язык, доступ к образованию и медицине.
Говоря о сильной армии, показывает неуважение к собственному народу и наплевательское отношение к стране.
Армия, имеющая: самолетов на один боевой вылет, средств ПВО, достаточных для прикрытия менее 15% стратегических объектов, запасных частей, продовольствия, ГСМ — на 10 дней интенсивных боев, — способна спровоцировать войну, но не способна побеждать.
Может, Зе такой же загадочный, как Путин? Вспоминается вопрос американки: «Кто Вы, мистер Путин?», заданный в 2000-м году. Тогда вопрос предполагал не ответа о личности, а о стратегическом видении президента и наличии планов его реализации. Сравнение неуместно. За Путиным Россия с тысячелетней историей и масса ярких лидеров, о роли которых спорят до сих пор.
Путин спас российское ядро, развернул Россию на путь исторического развития, разрушил философию вхожденчества на Запад и заявил о построении страны-цивилизации.
Зе не имеет «разворотного потенциала» потому, что таковым не обладает Украина, строящаяся на лоскутах истории.
Последний, кто мог стать проукраинским лидером, был Кучма.
Может, многовекторный, как Кучма? Вспоминается кучмовский текст, критикуемый, но непонятый в России, восхваляемый, но непонятый на Украине, под названием «Украина — не Россия». Кучма проамериканский, а не многовекторный. Воспринимал Америку как сейф для хранения семейных богатств, но без любви и фанатизма. Суть его текста в контексте.
После посадки Ходорковского популярность Путина взлетела до небес не только в России, но и на Украине.
Народ ждал, что Путин очистит от олигархов не только Россию, но и Украину, а перед семьей Кучмы стояла прагматичная цель — выпестовать из зятя семейного олигарха. Вот и стал Леонид Данилович писателем.
Текст — это обращение к украинцам: «Знаю, вам нравится, что Путин зачищает Россию от олигархов, но мы, украинцы, — другие, и решим этот вопрос по-другому. Помогите разбогатеть тем, на кого укажу я, а потом богачи помогут вам».
У Зеленского зятя нет, а на Украине не осталось общенародной собственности. Присвоить чужую? Янукович и Порошенко пробовали…
Так чей слуга Зе? Мой ответ — собственных фантазий и тщеславия. Слугой не является Украина. Не потому, что не хочет служить, а потому, что не может. Люди могут. Даже польская и эстонская клубники знают, а Украина не может. Стараниями предшественников превратилась в чемодан без ручки. Если Зе попытается поиграть в кучму, ничего не получится.
Также Зе — неудобное зеркало для «хозяев».
Он искренне хотел служить — слетал в Париж, Берлин, искал возможность заглянуть в глаза Путину, встретился с Трампом, побывал на 4-сторонней встрече в Париже, свозил семью на отдых в Турцию и Оман, пытался вернуть банк Коломойскому и обещал прекратить братоубийственную войну.
Говорим — «слуга России»… Какой?
Россия вхожденчества — не страна-цивилизация. Россия вхожденческая соревнуется с Украиной за лидерство. Россия — страна-цивилизация борется за Украину как часть собственного организма. Первая периодически бросает вызовы второй.
Отсюда — Коля из Уренгоя и выдача Евгения Щербака в Казахстан. Кто научил мерзости Колю? Почему не наказали Евгения, доказавшего в боях за Донбасс свою русскость, если было за что, а депортировали в Казахстан? Не хочу разбираться в деталях. Знаю, что из Челябинска выдали. Можете представить, что выдали из Грозного? Я не могу. Грозный — Россия. Челябинск — Россия? Не уверен.
Какой Америки слуга? Америка Трампа — не Америка Байдена и Сороса; Америка финансистов враждебна Америке промышленников и даже если служить всем вышеперечисленным — не значит служить Америке.
Служить раздробленной Европе невозможно, а поход в президенты не соответствует интересам семьи.
Из проголосовавших за Зе около 50% голосовали против Порошенко. По 7% с двух сторон: одни — за мир на любых условиях; другие —за войну любой ценой. Остальные наблюдают и ждут: можешь принести мир — неси, а мы решим — хвалить тебя или ругать. Любишь народ — докажи: хотим хлеба и зрелищ.
Деятельность Зеленского улыбает своей пустотой. Настораживает одно. Вдруг Зеленский на самом деле считает, что на Украине имеется армия. Тогда война и зрада.
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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»
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Запад выдвинул ряд жёстких требований Украине: как Киев будет их исполнять? (ВИДЕО)
Украинская журналистка Олеся Медведева рассказала о том, какие новые условия предъявляет МВФ Украине и как она будет их выполнять.
Первое, на что она обратила внимание, — это энергетический сектор. Так, чтобы получить второй транш, Украине необходимо будет изменить устав НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Во-вторых, ей необходимо упростить процедуру смены поставщиков газа в новых договорах на предоставление коммунальных услуг.
При этом самый важный пункт, который отметила Медведева, не только в энергетическом разделе, а во всём меморандуме, — это устав НАК «Нафтогаз».
«Почему? Потому что это, по сути, ещё большее усиление автономности НАКа, который и так уже является „государством в государстве“. И требования по этому уставу появились не просто так», — отметила блогер.
Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, ранее бывший премьер Владимир Гройсман в разгар войны с главой «Нафтогаза» Андреем Ковалёвым провёл через Кабмин постановление, согласно которому правительство получило право назначать руководителя НАКа и членов правления без согласования с наблюдательным советом. Он пояснил, что таким образом государство усилило контроль над компанией.
«Хозяйским правом Кабмин так ни разу и не воспользовался, „лазейку“ решили убрать. Для перестраховки. Чтобы завтра в компанию не пришёл какой-нибудь Петя или Вася от Кабмина», — добавил он.
Требование по простой схеме смены поставщика газа, по мнению Корольчука, пролоббировали европейские газовые трейдеры, которые хотят работать на украинском рынке.
Следующая отрасль, на которую обратила внимание Медведева, — это банковская сфера. К лету Нацбанку надо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков, кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц.
А для этого — внести изменения в законы о фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.
«По мнению экономистов, вопрос проблемных кредитов для нашей банковской системы стоит ещё с 2014 года. Лидером является “ПриватБанк”, у которого проблемные 79% кредитного портфеля, а это 249 миллиардов. И немалая их доля выдавалась связанным с собственником, то есть с Коломойским, лицам ещё до национализации “ПриватБанка”», — отметила Медведева.
По мнению украинского экономиста Алексея Куща, «пункт о проблемных кредитах в этом меморандуме — это такой себе скрытый „привет“ Коломойскому». И пока непонятно, какую модель для решения вопроса с проблемными кредитами выберет Украина. Возможно, это будет отдельное агентство или вернутся к идее создания санационного банка, куда будут сливать проблемные кредиты.
Эксперт подчеркнул, что в любом случае «МВФ хочет увидеть эффективно работающий механизм, а не сбрасывание неработающих кредитов с дисконтом в 90%, как это происходит сейчас и, по сути, является коррупционным сжиганием активов».
Что касается фискальной политики, то там предусмотрено, как сказала Медведева, «что к осени будет разработан механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам». Нынче же каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работают как отдельное юридическое лицо.
«Экономисты полагают, что этот пункт на самом деле чисто технический и ни на что особо не влияет, и реформой ни налоговой, ни таможней не является. На перечислении налогов и таможенных сборов это никак абсолютно не влияет, так как они поступают на единый казначейский счёт. В общем, чистая отписка, лишь что было вставить касательно налогов и таможни», — пояснила она.
Борьба с COVID-19
По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет также провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19. И по мнению Медведевой, «это вполне себе целесообразно, поскольку этот кредит позиционируется как коронавирусный и деньги от него пойдут в бюджет». Но это только с одной стороны, потому что «есть нюансы».
«Многие государства смогли отдельно получить транши на борьбу с коронавирусом без всяких там каких-то дополнительных условий.
С другой стороны, это требование МВФ позволит держать на коротком поводке украинский минздрав и лично министра здравоохранения Максима Степанова, которым международные партнеры Украины сейчас сильно недовольны из-за того, что он приостанавливает медреформу Супрун и вообще как-то критикует», — добавила журналист.
Она уточнила, что «аудит подразумевает пристальное внимание к минздраву, в частности со стороны НАБУ, которое, кстати, уже пытается кошмарить Степанова».
Судебная система
И последнее, что назвала Медведева, — это судебная система, от которой требуется на законодательном уровне изменить процедуру конкурсного отбора членов высшего совета правосудия. А это ключевой орган по контролю над судебной системой Украины. Речь идёт о необходимости перезагрузки изменения процедуры формирования ВСП.
Как пояснила блогер, «эта процедура уже была в известном законе, который Конституционный суд Украины признал неконституционным».
«То есть речь идёт о том, чтобы подчинить украинский высший совет правосудия неким международным экспертам, которые ассоциируются с определёнными внешними силами для того, чтобы у них был полный контроль над судебной системой.
Ведь ВСП — это орган, который может карать судей, увольнять судей, который сейчас отвечает за назначение судей. Кто будет причастен к формированию ВСП, тот получает все рычаги для контроля всей судебной системой, начиная от Верховного суда и заканчивая судьями районными каких-то областей», — рассказала Медведева.
И, как она заметила, «здесь, конечно, напрашивается вопрос: какого ещё внешнего управления вам, господа, не хватает?». И, судя по всему, судебной системы только и не хватало во внешнем управлении. А подпишется ли Украина под всеми этими условиями — это вскоре станет ясно…
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В России ответили на заявление Кравчука про «агрессивные дела» Москвы
Российские политики ответили на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о способе «остановить Россию» и «ее агрессивные дела».
Ранее бывший украинский лидер раскритиковал политику Европы в отношении Москвы. Он считает, что создание международной коалиции — единственный способ «остановить российскую агрессию».
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, Кравчук, делая подобные заявления, вероятно, не осознает, что полная изоляция России от стран Запада невозможна.
«Западные страны не вводят против России „полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию” потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе», — написал Пушков в твиттере.
Со словами экс-президента Украины не согласился и член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он подчеркнул, что Киеву следует не «останавливать» Москву, а налаживать с ней отношения. Сенатор также добавил, что в последнее время Кравчук говорит противоречивые вещи — то реальные, то совершенно абсурдные.
«Не Россию надо останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств. Россию не надо останавливать, с ней необходимо налаживать дружеские взаимоотношения», — сказал Цеков в беседе с RT.
Кравчук и ранее делал неоднозначные заявления о России. В частности, в начале года он допустил возвращение Крыма и Донбасса под контроль киевских властей. По его словам, для этого понадобится особая схема, поскольку полуостров вошел «в систему российских отношений».
В Крыму заявили, что первый президент Украины и сам не верит своим словам, а для жителей этих регионов о возвращении в страну, которая «ненавидит своих бывших граждан», не может быть и речи.
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Разборка кланов: в МВД Украины заявили, что установили заказчиков беспорядков со стрельбой под Киевом
Правоохранители уже установили лиц, которые наняли молодых людей для участия в вооруженной потасовке в Броварах. В скором времени им будут предъявлены подозрения.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Я в интересах следствия не стал бы сейчас называть фамилии. Но я могу сказать, что они нам известны. Лица, которые позволили себе организовать данных молодых людей — „титушек“. Они нам понятны, им будут предъявлены подозрения», — заявил Геращенко.
Он также рассказал, что заказчики вооруженного конфликта предлагали участникам по 800 гривен за «создание толпы».
«К сожалению, молодые люди в Виннице были согласны за 800 гривен в сутки поехать и создавать толпу, чтобы решать таким образом вопросы.
Скорее всего, в планах группировок не было применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но ружье, висящее на стене, выстреливает. За все это придется отвечать и организаторам, и исполнителям», — добавил он.
По его словам, главной причиной конфликта стало то, что областные власти не контролировали проблемы, возникшие с организацией транспортных перевозок.
«Это была криминальная разборка кланов, крышующих разных автомобильных перевозчиков. ….
Областная администрация год назад провела тендер, в результате которого зашел еще один перевозчик. После двух месяцев карантина, когда перевозки не осуществлялись, две враждующие группировки решили выяснить отношения. Одна из Винницы, другая из Броваров», — заявил Геращенко.
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Да будь ты хоть ветеран космических войcк – будешь сидеть
В чем причина того, что произошло в Броварах? Есть ли еще записи Порошенко? Что делать с Таней Черновол?
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В обмен на 5 миллиардов кредита власти Украины обещают разумно тратить бюджетные средства, для обеспечения доходов МВФ. Должна быть бюджетная устойчивость, а это повышение налогов для населения. Закупка лекарств под контролем международных организаций. Закрытие школ и увольнение лишних учителей.