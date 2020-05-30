Новости Украины и Новороссии 30 мая 2020

Владимир Зеленский в течение года находится под лупами СМИ, разведок и политиков. Разбирают каждый эпизод, но никто не отвечает на вопрос о роли и потенциале Зеленского. Пока будут искать ответ в его высказываниях, ответа не найти. В списке потенциальных «хозяев Зе» — Россия, Америка, Европа, олигархи, семья, украинский народ.

Россия, плюс. Через малозначащие уколы укрепил моральное право на политические и экономические решения в рамках национальных интересов России. Заявлениями о сильной армии девальвировал евроамериканский козырь — «… злобная Россия воспользовалась неопытностью нового президента и слабостью украинской армии и нанесла поражение Украине…».

Запретами языка и культуры, отрицанием общей истории ускорил переезд в Россию квалифицированных специалистов.

Россия, минус. Ущемлял интересы «Газпрома», дискредитировал в ООН и ОБСЕ, просил о продлении санкций, понимая, что лезет в карман каждому россиянину.

Разрушает общую историю и пытается принизить роль России в победе над нацизмом, угнетает русский язык и российский бизнес.

Америка, плюс. Помог демократам утечкой переговоров с Трампом. Трампу — переговорами Байдена. Сыграл в пользу сланцевого газа на европейском рынке. Ущемляет интересы Китая.

Америка, минус. Подогревает внутриполитический раскол. Ослабляет позиции США в Европе и переговорную позицию с Россией через дискредитацию мягкой силы США.

Европа, плюс. Открыл рынок земли. Улучшил условия для импорта рабочей силы через закрепление безнадеги украинцев по доходам, безопасности, образованию и медицине.

Понизил уровень конкурентоспособности украинских товаров через рост тарифов и ревальвацию гривны, внутреннюю нестабильность, создание энергодефицита путем дискриминации АЭС в пользу угольных ТЭС, ВИА и запрета импорта.

Европа, минус. Публично унижает, умаляя европейскую помощь, способствует расколу ЕС и НАТО, устраивая свары с Венгрией и Болгарией, играет на противоречиях Германии и Польши в газовом вопросе, подрывает политическую роль Германии, игнорируя формулу Штайнмаера.

Олигархи, плюс. Обеспечил паузу для эвакуации.

Олигархи, минус. Олигархи как явление, возникшее при Кучме, похоронили своими руками «праздник жизни», устроив Майдан и подписав Соглашение об ассоциации. На современной Украине являются единственной опорой суверенитета. Внешние игроки из Европы и Америки воспринимают их как угрозу, несмотря на их компрадорскую сущность и клятвы в верности. Сначала убрали Фирташа, Курочкина. Убирают Коломойского.

Лозунг Майдана «Гэть олигархов» воплотится в жизнь при Зеленском. Правда, Украине и украинцам от этого не станет легче.

Семья, плюс. Повысил медийный потенциал с местечкового на глобальный уровень.

Семья, минус. Понизил комфорт, безопасность и текущие доходы.

На инаугурации ничего не заявил, а мог, например, сказать: «… изучил Минские соглашения и считаю их вредными для Украины. За год разберусь, накажу украинских подписантов, а у гарантов и Донбасса буду просить о смягчении автономии. На время переговоров прекращу стрельбу, освобожу пленных. Проверю боеготовность армии…»

Тогда через год правления доложил бы, что: о смягчении Минского соглашения не договорился; понял, что армия не готова к войне. Готов отдать приказ на штурм Донбасса и объявить военное положение на всей территории Украины.

Предупредил бы, что международные институты под войну денег не дают, посему — в течение года для всех украинцев хлеб и вода, смирение с массовыми жертвами.

Пообещал бы поставить вопрос о войне в Раде в течении 10 дней и, если не наберет конституционного большинства, — выполнит Соглашение. Наберет — воюем.

На самом деле Зеленский просто повесил ответственность за гибель мирных граждан и войну на себя. Заявлениями о Великой Отечественной отрезал отступление не только в Ялту, но и в Кривой Рог.

Украинский народ, плюс. Избавил от Порошенко.

Украински народ, минус. Понизил уровень благосостояния, прав и свобод, включая право на жизнь, родной язык, доступ к образованию и медицине.

Говоря о сильной армии, показывает неуважение к собственному народу и наплевательское отношение к стране.

Армия, имеющая: самолетов на один боевой вылет, средств ПВО, достаточных для прикрытия менее 15% стратегических объектов, запасных частей, продовольствия, ГСМ — на 10 дней интенсивных боев, — способна спровоцировать войну, но не способна побеждать.

Может, Зе такой же загадочный, как Путин? Вспоминается вопрос американки: «Кто Вы, мистер Путин?», заданный в 2000-м году. Тогда вопрос предполагал не ответа о личности, а о стратегическом видении президента и наличии планов его реализации. Сравнение неуместно. За Путиным Россия с тысячелетней историей и масса ярких лидеров, о роли которых спорят до сих пор.

Путин спас российское ядро, развернул Россию на путь исторического развития, разрушил философию вхожденчества на Запад и заявил о построении страны-цивилизации.

Зе не имеет «разворотного потенциала» потому, что таковым не обладает Украина, строящаяся на лоскутах истории.

Последний, кто мог стать проукраинским лидером, был Кучма.

Может, многовекторный, как Кучма? Вспоминается кучмовский текст, критикуемый, но непонятый в России, восхваляемый, но непонятый на Украине, под названием «Украина — не Россия». Кучма проамериканский, а не многовекторный. Воспринимал Америку как сейф для хранения семейных богатств, но без любви и фанатизма. Суть его текста в контексте.

После посадки Ходорковского популярность Путина взлетела до небес не только в России, но и на Украине.

Народ ждал, что Путин очистит от олигархов не только Россию, но и Украину, а перед семьей Кучмы стояла прагматичная цель — выпестовать из зятя семейного олигарха. Вот и стал Леонид Данилович писателем.

Текст — это обращение к украинцам: «Знаю, вам нравится, что Путин зачищает Россию от олигархов, но мы, украинцы, — другие, и решим этот вопрос по-другому. Помогите разбогатеть тем, на кого укажу я, а потом богачи помогут вам».

У Зеленского зятя нет, а на Украине не осталось общенародной собственности. Присвоить чужую? Янукович и Порошенко пробовали…

Так чей слуга Зе? Мой ответ — собственных фантазий и тщеславия. Слугой не является Украина. Не потому, что не хочет служить, а потому, что не может. Люди могут. Даже польская и эстонская клубники знают, а Украина не может. Стараниями предшественников превратилась в чемодан без ручки. Если Зе попытается поиграть в кучму, ничего не получится.

Также Зе — неудобное зеркало для «хозяев».

Он искренне хотел служить — слетал в Париж, Берлин, искал возможность заглянуть в глаза Путину, встретился с Трампом, побывал на 4-сторонней встрече в Париже, свозил семью на отдых в Турцию и Оман, пытался вернуть банк Коломойскому и обещал прекратить братоубийственную войну.

Говорим — «слуга России»… Какой?

Россия вхожденчества — не страна-цивилизация. Россия вхожденческая соревнуется с Украиной за лидерство. Россия — страна-цивилизация борется за Украину как часть собственного организма. Первая периодически бросает вызовы второй.

Отсюда — Коля из Уренгоя и выдача Евгения Щербака в Казахстан. Кто научил мерзости Колю? Почему не наказали Евгения, доказавшего в боях за Донбасс свою русскость, если было за что, а депортировали в Казахстан? Не хочу разбираться в деталях. Знаю, что из Челябинска выдали. Можете представить, что выдали из Грозного? Я не могу. Грозный — Россия. Челябинск — Россия? Не уверен.

Какой Америки слуга? Америка Трампа — не Америка Байдена и Сороса; Америка финансистов враждебна Америке промышленников и даже если служить всем вышеперечисленным — не значит служить Америке.

Служить раздробленной Европе невозможно, а поход в президенты не соответствует интересам семьи.

Из проголосовавших за Зе около 50% голосовали против Порошенко. По 7% с двух сторон: одни — за мир на любых условиях; другие —за войну любой ценой. Остальные наблюдают и ждут: можешь принести мир — неси, а мы решим — хвалить тебя или ругать. Любишь народ — докажи: хотим хлеба и зрелищ.

Деятельность Зеленского улыбает своей пустотой. Настораживает одно. Вдруг Зеленский на самом деле считает, что на Украине имеется армия. Тогда война и зрада.

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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»