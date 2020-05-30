Не факт! Пуля для посла

6 июля 1918 года в Москве был убит посол Германии в Советской России граф фон Мирбах. Террористы действовали открыто и дерзко – они пришли на прием к послу как сотрудники ВЧК, застрелили его прямо в здании посольства, а затем скрылись.



Убийство Мирбаха поставило Советскую Россию на грань войны с Германией. Более того, вскоре после убийства посла в Москве началось вооруженное восстание, которое подняла партия левых социалистов-революционеров. Долгое время версия о том, что убийство посла и восстание 6 июля 1918 года были следствием заговора левых эсеров, не подвергалась сомнению. Однако впоследствии появились и совершенно неожиданные трактовки этих событий.



Действительно ли за покушением на Мирбаха стояли агенты западных стран? Или сами большевики спровоцировали и покушение, и вооруженное выступление левых эсеров? И могло ли убийство германского посла в Москве изменить расстановку сил на фронтах Первой Мировой войны?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dJUeaDSoY_c