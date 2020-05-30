«Эти парни не сдаются»: какие войска первыми попадают под удар на войне

Даманский — это примерно полтора километра в длину и 600-700 метров в ширину. Остров образовался после размыва перемычки с берегом, и китайцы считали его своим. Сначала они выходили на лед только с плакатами, затем в ход пошли палки и ножи. Пограничники оттесняли нарушителей без применения оружия. Но в ночь с 1 на 2 марта ситуация резко обострилась.