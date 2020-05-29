Главная » Мировоззрение, Политика

Николай Стариков и Надана Фридрихсон: будет ли революция в США?

09:26. 29 мая 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Подключившись к прямому эфиру ведущей ТК «Звезда» и радио «Комсомольская правда» Наданы Фридрихсон, я написал ей свою точку зрения. А потом подключился в видеоформате. Надана сказала, что в США возможна гражданская война. Нет, невозможна. Деньги на гражданскую войну в США никто извне не выделил…

Скачать аудио

Прямой эфир каждую субботу в 18:00

Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-i-nadana-fridrihson-budet-li-revoljucija-v-ssha-115778

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Николай Стариков и Сергей Глазьев в программе Русская политика
...Сергей Глазьев. Н.СТАРИКОВ: Добрый день. Меня зовут Николай Стариков. В эфире программа...Федерации, специальная комиссия работала над этим. Н.СТАРИКОВ: Вполне справедливая оценка. ...них на съездах. Надо развивать это движение. Н.СТАРИКОВ: Сергей Юрьевич, ...
Николай Стариков: “Нас готовят на стол, а не за стол”
...ключевым моментом является установление контроля над нашей эмиссией. Главная проблема российской...ситуацию? К действиям главы государства Николай Стариков настроен не столь категорично: «... скорее интимного характера. И надо всего себя посвящать решению этой...
Николай Стариков: На наших глазах правила жизни нефтяного рынка перестали существовать
...) через механизмы кредитования. Но надо понимать – цену на нефть ... массой денег. Надо вниз, надо вверх. А контроль над ОПЕК через саудитов... и информационного воздействий будет нарастать. Николай Стариков, сопредседатель движения «Антимайдан», писатель,...
Бить аккуратно, но сильно: Николай Стариков о «взаимности» России на новые санкции США
...» писатель и общественный деятель Николай Стариков. Комментируя заявление пресс-секретаря ...отношении другого, — подчеркнул писатель. —  Надо определяться – либо вы друзья и... выгод – ему нужен контроль над Россией, уничтожение российской независимости. ...
«Нужно чаще издавать мемуары участников сражений»: Николай Стариков о Сталинградской битве и народной памяти
...полководцев, считает историк и публицист Николай Стариков, и почаще переиздавать мемуары участников...страна отмечает победу советских войск над фашистскими захватчиками под Сталинградом. ...это не значит, что не надо изучать, воспевать и восхищаться ...
Николай Стариков: Фактически, президент говорил о Конституционной реформе
...Федеральному Собранию с Оnline47 поделился Николай Стариков Сегодняшнее Послание президента России ... он сказал, что не надо менять Конституцию, он тут же...международное законодательство. Приоритет внутренних законов над внешними». Обложка: Послание Президента...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)