Николай Стариков и Надана Фридрихсон: будет ли революция в США?
Подключившись к прямому эфиру ведущей ТК «Звезда» и радио «Комсомольская правда» Наданы Фридрихсон, я написал ей свою точку зрения. А потом подключился в видеоформате. Надана сказала, что в США возможна гражданская война. Нет, невозможна. Деньги на гражданскую войну в США никто извне не выделил…
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Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-i-nadana-fridrihson-budet-li-revoljucija-v-ssha-115778