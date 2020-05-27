Главная » Невероятное в мире, Политика

Послы США призывают к сокрытию коррупционных преступлений

19:08. 27 мая 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Бывшие послы США на Украине призывают к сокрытию коррупционных преступлений

За последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина установили широкие и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран, стран, которые разделяют такие ценности, как демократия, свобода и свобода человека.
Успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, привязанной к европейским институтам, усиливает интерес США к более стабильной и безопасной Европе.
Двусторонние отношения давно пользуются широкой двухпартийной поддержкой в ​​Соединенных Штатах, в том числе в Конгрессе, а также от президентов-республиканцев и демократов. Он также получил поддержку широкого политического спектра в Украине.
В течение многих лет мы работали над созданием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, созданного в 1996 году. Поэтому мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки по мере приближения президентских выборов в США в 2020 году. Эти усилия продвигают ложное и токсичное повествование, не имеющее оснований для реальности отношений между США и Украиной, чтобы ослабить отношения между Соединенными Штатами и Украиной и сеять разделение внутри наших двух стран. Это не отвечает ни интересам страны. Мы решительно осуждаем эти усилия по разделению наших двух стран и призываем должностных лиц обеих стран избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения и оттолкнут наши страны друг от друга.

Посол (в отставке) Роман Попадюк
1- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Стивен Пайфер
3-й посол США в Украине

Посол (в отставке) Карлос Паскуаль
4- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Джон Хербст
5- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Уильям Тейлор
6- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Джон Теффт
7- й посол США в Украине

Посол (в отставке) Мари Йованович
9- й посол США в Украине

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/statement-by-former-us-ambassadors-to-ukraine/ – цинк

Что прекрасно в этом заявлении так это то, что люди рассуждающие о ценности демократии не призывают срочно расследовать подлинность пленок и осуждения виновных, если таковые есть, а наоборот, открыто и публично призывают к сокрытию преступления, потому что это невыгодно прежде всего одной из американских партий.
В принципе это все, что нужно знать про американскую риторику на тему "борьбы с коррупцией" на Украине и коррупцией в принципе. Когда какой-то идиот будет на эту тему рассуждать на полном серьезе, можете смело отсылать к этому письму, где отражена суть "борьбы с коррупцией". Если это "противоречит общим интересам", то лучше не расследовать это "ложное и токсичное повествование". А если эта линия противоречит фактам, то тем хуже для фактов.

Судя по тому, как эти тараканы забегали, в Демократической партии всерьез опасаются, что Белый Дом через Коломойского надавит на Зеленского и вынудит того сделать необходимые Трампу процесуальные действия, которые уничтожат Байдена.
Занятно, что подлинность пленок уже особо и не оспаривают, упирая на то, что их приобщение к делу нанесет ущерб той политике, которая проводится на Украине. То есть пытаются прикрыть вопросы коррупционных преступлений и злоупотребления служебным положением в личных целях вопросами "национальной безопасности США".
Причем покрывают не только украинскую коррупцию в лице Порошенко, но и американскую в лице Байдена, ведь по сути преступления совершались и в рамках украинского и в рамках американского законодательства.
И эти люди еще кого-то учат бороться с коррупцией, рейтинги антикоррупционные составляют…
В этом плане, пленки Деркача спровоцировали просто чудесное бурление и самозаголение американских послов. Примечательно, что Пайетт, как наиболее умный из этой шоблы, данное письмо не подписал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5900198.html

Метки: байден, коррупция, порошенко, США, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости с Украины и Новороссии за 24 марта 2015
... Боевики распространяют видеоролики с призывом присоединиться к джихаду среди ... прошлой неделе обвинили в сокрытии коррупционных схем.Соответствующий проект постановления ...Рожина («colonelcassad») «После того, как посол США на Украине публично обозначил...
Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2019
... Кулика, яркого представителя коррупционно-клановой системы, которая ... Сети постоянно попадаются призывы бойкотировать перепись населения Республик..., назначению Луценко и сокрытию коррупции в "Бурисме".3.... Зеленский смотрит на посла США Йованович. 27 февраля ...
Новости Украины и Новороссии 12 февраля 2016
... закупкам с использованием коррупционных схем. При этом..., откровенный бандитизм. Призываем действующие украинские власти ... он обвинялся в сокрытии преступлений, приобретении и...после построения политической и хозяйственной структур, независящих от США...
Бэкграунд, выпуск-248 за 10 марта 2012
... отношений и призыва Рональда Рейгана ... Национальным фондом США по поддержке демократии... которая уже после освобождения Смоленщины исследовала... и тотальное сокрытие информации по «автогражданке... рассматриваются здоровые анти коррупционные альтернативы? Почему,...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...коррупционных, сам же возглавил комиссию по борьбе с коррупцией, созданную после... Вооруженных сил США. Само участие США в Олимпиаде...Сити, в котором призывал пересмотреть их обязательства ... допинга и, обеспечивающие сокрытие результатов положительных проб,...
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2017
...сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после... Саакашвили под призывом свергать Порошенко подделали...и финансово поддержанного США государственного переворота, названного... ряда новых коррупционных схем и эскалация...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)