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После сделки ОПЕК+ начнется передел нефтяного рынка?

14:42. 27 мая 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: teknoblog.ru @ Денис Давыдов

После окончания действия новой сделки ОПЕК+ возможен передел мирового нефтяного рынка. Такой прогноз содержится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) под названием «Рынок нефти на распутье».

Новой сделке предшествовала так называемая «ценовая война» весны 2020 года. В её основе, по оценке экспертов НКР, лежали факторы, действие которых сохранится и после карантина. В частности, это стремление США быть нетто-экспортером на мировом рынке нефти.

«В 2019 году страна впервые за 67 лет стала нетто-экспортером энергоносителей в целом. И если в августе 2006 года чистый импорт нефти и нефтепродуктов в США составлял 13,6 млн баррелей в сутки, то в феврале 2020 года уже чистый экспорт был на уровне 0,8 млн баррелей в сутки», — говорится в исследовании.

Кроме того, в числе факторов – ожидание пика спроса на нефть на горизонте 15-20 лет из-за электромобилизации. А также нежелание Саудовской Аравии и дальше исполнять роль стабилизирующего нефтяной рынок производителя.

«При условии сохранения этих факторов к моменту окончания действия новых договоренностей ОПЕК+ в I квартале 2022 года возможно усиление противоречий между основными нефтедобывающими странами. Оно приведет к существенному изменению архитектуры мирового рынка нефти», — подчеркивает НКР.

Согласно базовому сценарию, карантинные ограничения будут заметно смягчены в крупнейших странах мира уже в июне. Увеличатся транспортные потоки и вырастет спрос на нефтепродукты. Среднегодовой спрос на нефть упадет на 9-10% по сравнению с 2019 годом и составит порядка 91 млн баррелей в сутки, отмечает агентство.

«Скорость возвращения мирового спроса на нефть и нефтепродукты к уровню 2019 года будет зависеть от темпов восстановления трансграничной транспортной активности и возобновления докризисной траектории роста для крупнейших потребителей углеводородов. По мнению НКР, в базовом сценарии спрос на нефть может выйти на докризисный уровень уже к 2022 году», — говорится в материале.

ОПЕК+ возможно потребуется ещё больше сократить добычу

Также НКР прогнозирует, что цены на нефть во второй половине текущего года вырастут до 35-40 долларов за баррель, а в 2021 году — до 37-42 долларов за баррель. Выручка от экспорта российских нефти и нефтепродуктов по итогам 2020 года составит 95 млрд долларов. А в 2021 году увеличится до 100 млрд долларов.

При негативном сценарии падение спроса на нефть может оказаться существенно заметнее: на 14-15%, до 86 млн баррелей в сутки. «Это произойдет в случае затягивания выхода из карантина и повышения риска новых волн пандемии COVID-19. Для поддержания цен на минимально приемлемых для нефтедобывающих стран уровнях потребуется дополнительное сокращение нефтедобычи участниками ОПЕК+», — поясняет НКР.

Цены на нефть при таком развитии событий будут восстанавливаться существенно медленнее: до 33 долларов за баррель во второй половине 2020 года и до 35 долларов в 2021 году, считает агентство.

Обложка: Фото: iraneconomist.com

Источник: https://nstarikov.ru/posle-sdelki-opek-nachnetsja-peredel-neftjanogo-rynka-115738

Метки: чит.клуб

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