Мощь одного человека превышает мощность атомной электростанции

Конечно, прямых параллелей в оценке энергетических мощностей провести не получится. Речь идёт не об энергии расщеплённого ядра, а о психической энергии.

Современное человечество неудержимо подходит к рубежу, который потребует от каждого понимания и правильного подхода к этой энергии. Этот рубеж уже проявляется, обнажая вопиющие несоответствия реального мира с тем миром, который человечество упорно пытается сохранить.

Всё происходит по той же самой аналогии, по которой человечество начало развиваться с начала 19 века. Это период бурного роста технических достижений, который на нынешнем этапе исчерпал разумный потенциал. Увлёкшись совершенствованием механизмов, компьютерных технологий, человечество упустило значимость собственного развития, которое должно происходить параллельно.

Одним из таких показателей является авиация, где все возможности авиационных комплексов давно уже не могут быть реализованы по причине того, что человек не способен их охватить. В лучшем случае, лётчики остались на том уровне, на каком была в своё время фанерная авиация. Всё то, что было усовершенствовано после, касается только технических приспособлений. А в задачу лётного состава вменялось только освоение управления более совершенными агрегатами и механизмами.

Сначала это было незаметно, и казало, что всё так и должно быть. И вот быстро наступило время, когда производители столкнулись с назревшей проблемой – человеческого ресурса недостаточно для синхронизации работы бортовых систем совместно с человеком. Вместо того чтобы обратить внимание на самого человека, пошли путём его устранения из систем управления самолётом. И пилоты начали превращаться в «кнопкотыкалок», не способных, а часто вообще лишённых возможности устранить, порой простую, но нестандартную ситуацию, которая не предусмотрена программой компьютерного управления самолётом.

И люди гибнут. Гибнут по простой глупости, которая решается единственным правильным и своевременным движением рычага управления, но компьютер его заблокировал. А чаще просто потому, что пилот не представляет, как нужно поступить, как это произошло при посадке пассажирского авиалайнера в Шереметьево. А там была ошибка курсанта 1-го курса. Было допущено отклонение на посадке «Скоростной козёл», действия при котором курсант должен знать до автоматизма. А если он даже оговорится, при пересказе этих действий, то будет он сидеть в нарядах до посинения, и на аэродром его никто не допустит.

Всё то же самое происходит и во всех остальных сферах человеческой деятельности.

Такой дисбаланс имеет свои границы, к которым человечество подошло вплотную. Его суть в том, что окружающий мир имеет совсем другие законы, в основу которых положены не материальные принципы управления реальностью.

Человек создан по образу и подобию Божьему, и в него вложены те же возможности и способности, какие имеет его создатель. При этом оговорюсь, есть уровень Бога, а есть уровень человека. Эти уровни никогда не выйдут на одинаковую ступень. Просто потому, что поступательное развитие идёт во всех мирах. В мире Бога, оно тоже не стоит на месте.

От человека требуется такое же поступательное развитие, и «никуда он с подводной лодки не денется».

Любой процесс в материальном мире, в который человек послан набирать опыт управления реальностью, программируется на информационном уровне. Человеку отведено место по сотрудничеству в области управления стихиями планеты. В Библии по этому поводу сказано однозначно: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божью сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» Быт. 1:26-27.

Сотворил Бог человека голым, без всяких технических приспоблений, но немедленно дал возможность приступить к своим обязанностям по управлению планетой. В первую очередь, как это всегда бывает, особенно это наглядно в армейской среде, провёл «строевой смотр» всех тварей порученных человеку, и сам человек дал имена каждой из них. Познакомились.

То, что происходит сейчас, называется, мягко говоря, игнорированием прямого назначения, а попросту саботаж и самовольное уклонение от своих задач. Человек решил, что будет намного проще и легче создать армию роботов, не обременяясь напряжённым трудом в познании истинных процессов в Мироздании. Главное, чтобы была колбаса, хлеб, что посмотреть, о чём посудачить. А животные, в лучшем случае их надо поедать, а те, которые в пищу не годятся, пусть выживают, как могут. Человек им не товарищ. И не хозяин. И мир начал опустошаться на глазах.

И вдруг, оказалось, что роботы, как и весь материальный мир, могут эффективно управляться только при наличии развитых психических возможностей у своего создателя. Никакие механизмы, программы управления, даже самообучающиеся, не могут выйти на стадию осознанности. Это может сделать только человек.

Приведу несколько самых простых примеров, которые наблюдают почти все люди: один и тот же механизм, независимо от его сложности, всегда ведёт себя не одинаково у разных людей. Он словно чувствует неведомые человеческие энергии и ведёт себя согласно их степени гармоничности.

У несобранного, импульсивного человека, техника ведёт себя так же. Выходит из строя очень быстро. У кого-то в минуту раздражения начинают взрываться лампочки, или глючит компьютер, ломаться автомобиль.

Куда не обратись, везде всё связано с человеческой энергетикой. Домашние животные со временем становятся похожими на своих хозяев. Они даже перенимают внешний похожий образ, движения, поведение. Борщ и тот у каждой хозяйки, никогда не похож ни на какой другой, приготовленный из одних и тех же продуктов, на однотипной плите.

Даже чай всегда имеет свой вкус у каждого повара, при одном и том же сорте и способе заварки. И подобное можно перечислять бесконечно.

Спрашивается: Какие ещё доказательства нужно приводит о том, что именно психическая энергия является единственной силой, которая управляет процессами на планете.

В древних легендах и сказаниях прямо говорится, что человек может силой своей мысли передвигать горы. Это не только библейские слова Иисуса Христа. Такая информация проходит у многих народов на нашей планете. Ну не могли они так дружно выдумать того, чего не существует в принципе.

А сколько потребуется энергии, чтобы передвинуть гору механическим путём? Вряд ли одна атомная электрическая станция сможет осилить такую потребность в энергии. А человек может.

Только это не механическая энергия, а энергия другого плана, к овладению которой человечество относится пока наплевательски.

Однако, не все.

Для представителей паразитических сил развитие подобные способностей у человека прямая угроза лишения жизненных сил и питания. Они, с пеной у рта всегда будут твердить, что всё это чушь, бред и тому подобное. Человеческие захребетники хорошо озаботились своими агентами в людской среде и зорко отслеживают малейшие поползновения в сторону ухода к истинным ценностям человеческой жизни. Их можно будет отследить даже в комментариях к этой статье.

Но их время заканчивается.

Меняется реальность, которая уже требует приложить максимальные усилия к овладению тех способностей и возможностей, которые человек имел всегда. И очень много людей начали понимать насущность веления времени и жизненную необходимость переосмыслить законы в собственном сознании, так изящно исковерканном ложью.

Остановить этот процесс невозможно, отсрочить тоже. Однако высшие силы никогда не были узурпаторами по отношению к собственным детям. Любой человек, не зависимо от уровня образования и социально положения будет немедленно подхвачен потоком удивительных пространственных преобразований. Ключом, как всегда и во всех случаях будет сердечное стремление идти к свету. А тех, кого свет не устраивает, никто волоком к нему тащить не будет.

Человечество этим путём падало, этим же путём и взлетит.

Спасибо за внимание.

Источник: Яндекс Дзен