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Портреты насекомых

18:25. 26 мая 2020 385 просмотров 3 коммент. Опубликовал:














































Terrabacterin

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10196252.html

Метки: насекомые, фото

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 8731 6955
    Айва 26 мая 2020 в 18:54

    Одно жалко – нет подписей, кто есть кто. Но счастье наше, что эти создания не столь велики, как выглядят на фото.

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    6
    • 11800 10922
      жора шаповАйва 26 мая 2020 в 19:03

      Нет правдоподобных объяснений , почему насекомых уменьшили в нашей реальности. Мир Инсектов у писателей – фантастов имеет размеры больше человеческих.

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      1
      • 8731 6955
        Айважора шапов 26 мая 2020 в 19:10

        Ваша реплика предполагает наличие творцов. Причём, творцов множественных миров, элементы которых могут быть перенесены из одного мира в другой, да ещё с масштабированием. Жора, пишите больше. Это так интересно!

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