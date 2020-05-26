Портреты насекомых

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Одно жалко – нет подписей, кто есть кто. Но счастье наше, что эти создания не столь велики, как выглядят на фото.
Нет правдоподобных объяснений , почему насекомых уменьшили в нашей реальности. Мир Инсектов у писателей – фантастов имеет размеры больше человеческих.
Ваша реплика предполагает наличие творцов. Причём, творцов множественных миров, элементы которых могут быть перенесены из одного мира в другой, да ещё с масштабированием. Жора, пишите больше. Это так интересно!