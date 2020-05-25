Армия на границе

Десантирование с вертолетов, погоня на быстроходных катерах, задержание с применением служебных собак – такой все мы привыкли видеть пограничную службу. Между тем, кроме пограничных постов вдоль рубежей России сосредоточено огромное количество воинских частей. В этот раз «Военная приёмка» побывает на всех рубежах нашей Родины и впервые в эфире покажет, как проходит служба в её самых отдаленных точках, куда обычный человек не попадет никогда.



Зрители телеканала «Звезда» увидят штурм «Чумного» форта в Кронштадте, рекордное десантирование в Арктике, разведывательные посты на границе с Японией, мотострелков на двухзвенных вездеходах на границе с Норвегией, закрытые базы РЭБ в Крыму, комплексы береговой охраны на Курилах, воздушных разведчиков на Крайнем Севере и поймут, почему День пограничника такой же профессиональный праздник и для служащих Вооруженных Сил России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RXROptpbj4U