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«Мы что, в России?!» — неадекватный латыш впал в истерику из-за русского языка

05:30. 23 мая 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
«Мы что, в России?!» — неадекватный латыш впал в истерику из-за русского языка | Русская весна

Латвийский Сейм принял законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения». Российские дипломаты ответили, что в Латвии к русскоязычному населению относятся, как к людям «второго сорта». Случай, о котором будет рассказано ниже, доказывает сей факт.

В рижском транспорте напоминают о необходимости ношения масок и перчаток в период пандемии коронавируса. Говорится об этом на трех языках — латышском (50% объявлений), русском (25%) и английском (25%).

Сделано это для того, чтобы охватить максимально большую аудиторию, донести до каждого столь важную в наши дни информацию. К слову, на мониторах в транспорте информация показывается только на латышском языке.

Об этом написала компания-перевозчик «Рижское сообщение» в ответ на истерику жителя Риги по поводу того, что в транспорте звучит русская речь.

«Почему в транспорте Rigas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?» — вопрошал он.

Увы, после ответного сообщения он не унялся и задал вопрос, причем тут русский язык.

«По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия. Точно так же мог бы быть украинский язык. Или, может быть, китайский? Rigas satiksme, почему выбор пал именно на этот язык?» — продолжил истеричный допрос этот странный человек, который, видимо, не в курсе, что русский язык является родным для почти 40% населения Латвии.

Можно ли винить в подобном поведении конкретного латыша? Отчасти, ведь это вопрос элементарного воспитания. Хуже то, что в Прибалтике подобное поощряется.

Власти стран Балтии проводят русофобскую политику, прививая людям ненависть к России и перевирая историю. Поэтому такие вот выпады — это как раз следствие этой убийственной политики. Убийственной для Прибалтики.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1590174521

Метки: Новости

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