Поймали митрополита, Детям на мороженое, Опять ГКО? // Галопом по Европам #217

В этом выпуске:

- В России продолжается снижение числа новых заболевших – за сутки 8894;

- Блумберг прогнозирует: российский ВВП во втором квартале рухнет на 16 процентов;

- Российский экспорт в 2020-м сократится больше чем на треть – заявляют в Минэкономразвития;

- Дума приняла в третьем чтении закон о поддержке населения;

- В Пекине заседает первое после пандемии Всекитайское собрание народных представителей;

- Пекин объявил о планах принять закон о национальной безопасности Гонконга;

- Сенат запретил китайским компаниям размещать акции на американских биржах;

- Роснефть пытается отсудить у РБК 43 миллиарда рублей;

- Платформа для полярных исследований «Северный полюс» построят не раньше 2022-го – срок сдвинули на два года;

- Трамп озадачил лидеров G7 планами провести в июне полноценный саммит;

- США выходят из договора по открытому небу;

- Беларусь ищет полигоны для испытания своих ракет дальностью до 300 километров;

- Ниссан объявил о планах сократить 20 тысяч сотрудников по всему миру;

- Цукерберг не исключил, что отправит половину сотрудников Фейсбук на удалённую работу в постоянном режиме.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uE4xU-dJGSg