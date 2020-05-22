Поймали митрополита, Детям на мороженое, Опять ГКО? // Галопом по Европам #217
В этом выпуске:
- В России продолжается снижение числа новых заболевших – за сутки 8894;
- Блумберг прогнозирует: российский ВВП во втором квартале рухнет на 16 процентов;
- Российский экспорт в 2020-м сократится больше чем на треть – заявляют в Минэкономразвития;
- Дума приняла в третьем чтении закон о поддержке населения;
- В Пекине заседает первое после пандемии Всекитайское собрание народных представителей;
- Пекин объявил о планах принять закон о национальной безопасности Гонконга;
- Сенат запретил китайским компаниям размещать акции на американских биржах;
- Роснефть пытается отсудить у РБК 43 миллиарда рублей;
- Платформа для полярных исследований «Северный полюс» построят не раньше 2022-го – срок сдвинули на два года;
- Трамп озадачил лидеров G7 планами провести в июне полноценный саммит;
- США выходят из договора по открытому небу;
- Беларусь ищет полигоны для испытания своих ракет дальностью до 300 километров;
- Ниссан объявил о планах сократить 20 тысяч сотрудников по всему миру;
- Цукерберг не исключил, что отправит половину сотрудников Фейсбук на удалённую работу в постоянном режиме.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Бойтесь данайцев и дары приносящих.Но это не для России,шара как ни как.