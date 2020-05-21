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Царь-взрывы инженерных войск

16:34. 21 мая 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Минирование домов, речных каналов, подрыв вышек – вопреки расхожему мнению все это встречается не только на войне. В мирное время бывают ситуации, когда без взрыва невозможно построить новое вместо старого, предотвратить катастрофу или спасти жизнь. Некоторые из таких саперных операций – уникальны по сложности, важности и эффекту. «Военная приемка» расскажет о пяти рекордных взрывах, подготовленных Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск.

Борьба с последствиями землетрясения в Армении в 1988 году, подрыв трубы на Уфимском заводе в 1991 году, демонтаж домов особо прочной конструкции на острове Итуруп в 2005 году, взрыв РЛС «Дарьял» в Иркутской области, и, наконец, подрыв оползня на реке Бурея в 2019 году. Впервые в эфире зрители телеканала «Звезда» увидят редкие кадры работы инженерных войск и самих взрывов, узнают, сколько было использовано взрывчатки, и за что некоторые из этих операций попали в Книгу рекордов Гиннеса.

#ВоеннаяПриемка #взрыв #подрыв #ИнженерныеВойска

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5SaT-yHCyY0

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